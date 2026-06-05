５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告で、看護婦養成所の大ピンチが告げられ、ネットも驚きが広がった。

女郎・夕凪を助けるために奔走するりん（見上愛）と直美（上坂樹理）。りんは、卯三郎（坂東彌十郎）から「廃娼運動」の記事を紹介され、夕凪が女郎を自由に辞めることができるヒントをもらいに、廃娼運動を行っている人物に会いに行くことにする。

一方で病院では直美が夕凪を看護。自身も母親が女郎の可能性が高い直美は、夕凪のことが放っておけない。果たして夕凪は無事に体調を戻し、女郎を辞めることができるのか…。

そして始まった次週予告では、いきなり梅岡看護養成所の所長でもある校長が「梅岡看護婦養成所は閉所することになりました」とりんたちに告げるシーンが。もちろん看護婦見習いの生徒たちは驚きの表情を浮かべる。バーンズ先生は次の入学の準備をすると以前話していたはずだったが…。

第１期生として入学したりんたちは、帝都医大病院でじょじょに存在感を発揮していたはずだったが…。結局、その後は続かなかったのか？ネットも突然の閉所予告に「っていきなり閉所？？捨松さん？どういうことよ」「看護婦養成所閉所？！次の募集の準備してたんじゃ？」「予告の『養成所閉所』が気になるんだけど」「閉所！？！！？ええー続けるいうてましたやん！ええー」「貴族さんの後ろ盾ができたのに閉所騒動？？」など心配の声が上がっていた。