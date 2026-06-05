お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演し、青春時代がよみがえった出来事について語った。

この日の本番前、東京・有楽町の同局に到着したところ、「オールナイトニッポン MUSIC10」を放送していたという。パーソナリティーはタレント渡辺満里奈。岡村は「ちょうど満里奈さんの『MUSIC10』をやっていたんですけど、満里奈さんが『真赤な自転車』をカラオケで歌いはったんですよ」と、興奮気味に振り返った。

「真赤な自転車」は、渡辺が所属していた人気アイドルグループ「おニャン子クラブ」を代表する青春ソング。シングルではなく、アルバム収録曲だったが、隠れた名曲としてファンに親しまれた。

「ちょうどニッポン放送に来ていたから、生でブースの外で見学させてもらって。あの青春時代の、何かザワザザワ〜って」。また「満里奈さんには、ちょっと嫌みは言われましたけど。“新田恵利さんのファンでしたよね”って」と笑わせた。

とはいえ、岡村にとって、おニャン子クラブが青春の大事な1ページだったことは間違いない様子。「確かに新田恵利さんのファンではありましたけど、おニャン子クラブがいなければ、『夕やけニャンニャン』がなければ、とんねるずがいなければ、我々ナインティナインが存在しなかったと言っても過言ではない」と話した。

また「“高校に受かったら、夕ニャンのスタジオに見に行くんや”というので、受験も頑張ったくらいでしたし」とも告白。おニャン子の曲を歌う渡辺の姿にも、「そんなテレビで見ていた人が目の前に立っているというのが、わけの分からん感覚になって。青春時代がワ〜ってよみがえってきたというか」と、感激ひとしおの様子だった。