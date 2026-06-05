15〜20年前の「ハゲ散らかした中年オヤジ」と、日焼けしたスキンヘッドに鍛え上げられた体の現在。同一人物とは思えない男性のビフォーアフター写真がXに投稿されると、「別人レベルでイケメン」「こんな変われるんですね」と、558万件を超えるインプレッションを集めました。



【アフター写真】ここまで変わった！ 日焼けスキンヘッドの鍛えた姿

投稿したのはボディメイクとサーフィンを趣味にしている、しらぴょんさん（@lonestarsde66）。ビフォーの写真は15〜20年前のもので、しらぴょんさんが30代後半〜40歳ごろに撮影したものだといいます。当時の自身のことを「ハゲ散らかした中年オヤジ」と表現するしらぴょんさんがイメチェンに踏み切ったきっかけは、離婚して独り身になり、自堕落な日々を送っていたことだったそう。



「44歳で離婚をした後、しばらくずっと酒を飲み続ける生活を続けていたんです。でもある日、ふと鏡に映る自分を見て、突然『このままではいかん』と思い立って。そこからトレーニングを始め、期間としては半年〜1年くらいで、今のような感じに仕上がりました」



トレーニングを始めるにあたって思い出したのが、以前スポーツジムで見かけた「ベストボディジャパン」のポスター。「いつか挑戦したいな」と漠然と考えていたことを思い出し、トレーニングに励んだといいます。



「年齢別の“カッコいい肉体コンテスト”に、いつか挑戦してみたいと思っていたんです。『年齢別ならイケる！よし、出よう！』と思って実際に出場したんですが、結果は予選落ち。そこから悔しくてさらにトレーニングを頑張り、次のコンテストでは決勝進出、入賞することができました」



また、現在のヘアスタイルに行きついた経緯には、見た目だけでなく気持ちの面でも変化があったと話します。髪は最初バリカンで短くしていたものの、虎刈りになりやすく扱いが難しかったため、思い切ってスキンヘッドに。



「剃ったら、すぐに気に入りました。髪型をイジられても開き直れるようになって、引け目がなくなった感じですね。ちなみに日焼けは、ボディメイクのシーズンオフの10月〜3月は結構白いです（笑）」



会社では、その変化ぶりから“整形疑惑”まで出たといいます。



「冗談半分ですけど、『整形した？』と言われました（笑）。あと、自分の影響で運動やダイエットを始めた人もいました。営業職なので人に覚えられやすいメリットもできましたが、残念ながら成績は変わりません…（笑）」



ボディメイクを始める前は、いつも仕事後にお酒を飲みに行く生活を送っていたという、しらぴょんさん。しかし今では仕事の後、まずトレーニングをする生活に変化したのだそう。



「仕事後にトレーニングしてから飲む、という少しだけ健康的な生活になりました（笑）。実はビフォー写真の当時、自分では自身を『昔スポーツをやっていたガタイのいい人』だと思っていたんですよね。『お前、実は全然そんなことないぞ！』と、過去の自分に教えてあげたいです」



投稿には、「こんな変われるんですね…」「別人レベルでイケメン」「大成功すぎる」など、ビフォーアフターに驚きの声が多く寄せられました。



「誰かの気持ちを変えられたのが、うれしかったです。『自分も頑張ろう』と思ってもらえたなら、投稿してよかったなと思います」