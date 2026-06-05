元ヤクルト監督の古田敦也氏が、５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏、千葉ロッテマリーンズ前監督の吉井理人氏とともに、「プロ野球の監督をもう一度やりたいか」について語った。

古田氏が「やっぱり監督はやりたいですかね。もう一度チャンスがあったら」と投げかけた。吉井氏は、監督としての仕事が自分の中でまだはっきりとわかっていないとした上で、「今の監督だったらやりたくないかな」と回答。「ＧＭとか全部兼ねて監督になってるじゃないですか」「一生懸命やっても次に残んないんだったらやりたくないですよね」と理由を説明。

監督就任が突然だった状況で「断る理由もなかったんでやってみて」、就任後に現在の監督としての状況について詳しく知ったと語り、「監督向いてないです」と笑った。

自身が「監督に対して文句を言う立場」だったと明かし、「コーチに文句言ってほしかったんで、そういう雰囲気はつくりたいなと思って」「監督一人で決めるのはチームではないと思ってるんで」と、目標としたチーム像を語り、最終決定は監督だが、「みんなでやってる感出さないとチーム盛り上がらないから」「文句言ってくれる環境作ったつもりなんですけどね」と続けた。

吉井氏は２０２３年から３年間、ロッテの監督を務めた。２６年からは解説者として活躍している。