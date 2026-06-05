Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は６日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの最終戦となる、プレーオフラウンド第２戦のアウェー・Ｊ２新潟戦に臨む。リーグ全体の７位をかけて戦う翌日の７日、川井健太監督は４５歳の誕生日を迎える。

記念日前日の一戦で、勝利を期待する報道陣の問いかけに「それが一番良いですけどね」。そう笑顔で自身への“祝勝”を願いつつ「何にせよ勝って終わりたいなと。そのためには、選手には自信を持ってやってほしい。最後の試合というところでは選手もモチベーションが高いと思いますので。ファン、サポーターのためにしっかり戦いたい」と口元を引き締めた。

対戦する新潟は８月に始まる２０２６―２７シーズンで、Ｊ１昇格をかけたライバルになる存在。川井監督は「このタイミングでやれるのは、我々にとっては非常に良いこと。どういうチームなのかを、しっかりとゲームの中で感じられるようにしたい」と対戦を歓迎。今後の戦いへの貴重な予習機会としていく。

半年間を戦った今回のリーグでは「最初から言っているように、次のシーズンにつなげるシーズンであるということ」と、Ｊ１復帰を視界に入れチーム作りを進めてきた。その中で「間違いなく、僕の監督人生の中で一番トレーニング時間を長くしたし、トレーニング回数も１週間でいうと多くした。意図的に理不尽を味わわせて、メンタルもフィジカルも耐性を作ってきた」。

その結果、選手が口々に言う「厳しさ」は確実に養われた。強さを身に着けて迎える最後の戦いへ「しっかり勝って終わるというところを大切にしたい」。川井監督は強い口調で、改めて必勝を期した。