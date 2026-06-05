恒松祐里、ZOZOマリン「スター・ウォーズ」イベントで人生初“登板”へ「フォースの力を信じて投げたい」
俳優の恒松祐里が、6月9日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対中日ドラゴンズ戦の試合前に、セレモニアルピッチを務めることが決定した。
【動画】日本流のあいさつをするグローグーに歓声
当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマにしたイベントデー「STAR WARS NIGHT」を開催。恒松にとって人生初のセレモニアルピッチとなる。
恒松は「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です」と喜びをコメント。
続けて「緊張しているのですが、当日はフォースの力を信じて思いを込めて投球できたらと思います！」と意気込みを語り、「ライトセーバーの持ち込みも可能とのことで、観客の皆さんの装いを見るのも楽しみです。銀河一の熱い戦いを皆さんと楽しみたいです。よろしくお願いします！」と呼びかけた。
「STAR WARS NIGHT」は昨年に続き2回目の開催。今回は公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念して実施される。
当日は、スタジアム内のビジョン映像や音楽などを使った「スター・ウォーズ」仕様の特別演出を展開するほか、球場外周には限定フォトスポットも登場。球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも銀河の守護者「ジェダイ」をイメージした特別衣装で来場者を迎える。
セレモニアルピッチは午後5時45分ごろを予定。試合中には4回裏終了後の「GROGU TIME」、5回裏終了後の「STAR WARS NIGHT FIRE WORKS」などの特別企画も実施される。
【動画】日本流のあいさつをするグローグーに歓声
当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマにしたイベントデー「STAR WARS NIGHT」を開催。恒松にとって人生初のセレモニアルピッチとなる。
恒松は「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です」と喜びをコメント。
「STAR WARS NIGHT」は昨年に続き2回目の開催。今回は公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念して実施される。
当日は、スタジアム内のビジョン映像や音楽などを使った「スター・ウォーズ」仕様の特別演出を展開するほか、球場外周には限定フォトスポットも登場。球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも銀河の守護者「ジェダイ」をイメージした特別衣装で来場者を迎える。
セレモニアルピッチは午後5時45分ごろを予定。試合中には4回裏終了後の「GROGU TIME」、5回裏終了後の「STAR WARS NIGHT FIRE WORKS」などの特別企画も実施される。