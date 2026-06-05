来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇６月８日
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・製造業新規受注
※オーストラリア市場が休場
◇６月９日
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・貿易収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・卸売在庫
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
◇６月１０日
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
◇６月１１日
０３：００ 米・月次財政収支
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・卸売物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※米・３０年物国債入札
◇６月１２日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※米・スペースＸがナスダック市場に上場（予定）
※フィリピン市場が休場
◎決算発表・新規上場など
○６月８日
決算発表：学情<2301>，ストリーム<3071>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，ジャストプラ<4287>，萩原工業<7856>
○６月９日
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，モロゾフ<2217>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，石井表記<6336>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ミロク<7983>，ＲｅＹｕｕ<9425>
○６月１０日
決算発表：アルトナー<2163>，柿安本店<2294>，テンポスＨＤ<2751>，Ｒフィールド<2910>，ファーマＦ<2929>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，セルソース<4880>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>
※海外企業決算発表：オラクル
○６月１１日
決算発表：太洋基礎<1758>，土屋ＨＤ<1840>，タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，ギグワークス<2375>，新都ＨＤ<2776>，ラクーンＨＤ<3031>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，ＧＡテクノ<3491>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ＶＮＸ<4422>，ノースサンド<446A>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，のむら産<7131>，Ｃａｓａ<7196>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，シルバライフ<9262>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>ほか
○６月１２日
決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，サトウ食品<2923>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，山王<3441>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，スマレジ<4431>，クミアイ化<4996>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，楽待<6037>，サムコ<6387>，三井ハイテク<6966>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS
◇６月８日
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・製造業新規受注
※オーストラリア市場が休場
◇６月９日
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・貿易収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・卸売在庫
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
◇６月１０日
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
◇６月１１日
０３：００ 米・月次財政収支
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・卸売物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※米・３０年物国債入札
◇６月１２日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※米・スペースＸがナスダック市場に上場（予定）
※フィリピン市場が休場
○６月８日
決算発表：学情<2301>，ストリーム<3071>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，ジャストプラ<4287>，萩原工業<7856>
○６月９日
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，モロゾフ<2217>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，石井表記<6336>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ミロク<7983>，ＲｅＹｕｕ<9425>
○６月１０日
決算発表：アルトナー<2163>，柿安本店<2294>，テンポスＨＤ<2751>，Ｒフィールド<2910>，ファーマＦ<2929>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，セルソース<4880>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>
※海外企業決算発表：オラクル
○６月１１日
決算発表：太洋基礎<1758>，土屋ＨＤ<1840>，タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，ギグワークス<2375>，新都ＨＤ<2776>，ラクーンＨＤ<3031>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，ＧＡテクノ<3491>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ＶＮＸ<4422>，ノースサンド<446A>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，のむら産<7131>，Ｃａｓａ<7196>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，シルバライフ<9262>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>ほか
○６月１２日
決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，サトウ食品<2923>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，山王<3441>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，スマレジ<4431>，クミアイ化<4996>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，楽待<6037>，サムコ<6387>，三井ハイテク<6966>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS