日本駐車場開発<2353.T>がこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表しており、売上高３１１億７００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益７０億１６００万円（同５．６％増）、純利益４２億８００万円（同１１．６％増）となった。



重点エリアにおけるマンション附置駐車場へのサブリース提案を強化した駐車場事業が同期間として売上高・営業利益ともに過去最高を更新。また、遊園地でインフルエンサーを積極起用したコラボレーションイベントの開催やＳＮＳ活用による販促により、来場者数が前年同期比で増加したテーマパーク事業も同じく過去最高の売上高・営業利益となり業績を牽引した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高４０８億円（前期比１０．８％増）、営業利益８５億円（同１１．０％増）、純利益５７億円（同１８．８％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を４００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．２８％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は７月１７日から９月３０日までで、株主還元及び資本効率の向上と経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を図るために実施する。



出所：MINKABU PRESS