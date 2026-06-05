５日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落。相場をけん引してきたＡＩ・半導体株などに利益確定売りが膨らみ軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比８８２円５７銭安の６万６５８８円１２銭。プライム市場の売買高概算は２２億２８９５万株。売買代金概算は９兆８５３５億円となった。値上がり銘柄数は１１９６と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３４０、変わらずは２８銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは８７４ドル高と上昇したものの、半導体関連などハイテク株は安くナスダック指数は下落した。半導体大手ブロードコム＜AVGO＞の急落などが響いた。東京株式市場では米ハイテク株安が警戒され、日経平均株価は下落基調となった。東京エレクトロン<8035.T>やフジクラ<5803.T>といったＡＩ・半導体関連株が値を下げ、日経平均株価は一時１６００円あまり下落する場面があった。ただ、売り一巡後は下値に買いが入り、後場にかけ下げ渋った。今晩は米５月雇用統計の発表が予定されており、やや様子見姿勢も強まった。東証プライム市場の７割強の銘柄は上昇し、銀行や海運、不動産株などは堅調だった。



個別銘柄では、村田製作所<6981.T>や太陽誘電<6976.T>が安く、アドバンテスト<6857.T>やレーザーテック<6920.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>が下落した。古河電気工業<5801.T>や住友電気工業<5802.T>、イビデン<4062.T>が値を下げ、三井金属<5706.T>やファナック<6954.T>、パナソニック ホールディングス<6752.T>が軟調だった。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、ディスコ<6146.T>は高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、任天堂<7974.T>が値を上げた。トヨタ自動車<7203.T>やソニーグループ<6758.T>が買われ、商船三井<9104.T>や住友不動産<8830.T>もしっかり。



出所：MINKABU PRESS