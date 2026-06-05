ファースト住建 <8917> [東証Ｓ] が6月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比13.9％増の12.2億円に伸びたが、通期計画の25億円に対する進捗率は49.0％となり、5年平均の48.3％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.1％減の12.7億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の7.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.9％→7.2％に改善した。



株探ニュース