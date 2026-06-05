キッチン雑貨を探すのが好きで、これまでいろいろ試してきたという、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級でESSEベストフレンズ101メンバーの宮入京子さん。新しいものにひかれて使ってみるものの、気づけば10年以上使い続けているものもたくさんあるといいます。今回は、ほかの商品に浮気してみては「やっぱりこれがいい」と戻ってきた、愛用のキッチン道具を3つご紹介します。

結局これに戻った、「タワー」のポリ袋エコホルダー

ひとつ目は、山崎実業「タワー」のポリ袋エコホルダー。ポリ袋を引っ掛けて使う生ゴミ入れとして、もう10年以上愛用しています。

一度、見た目のいいステンレス製の別のゴミ入れに変えたこともありましたが、すぐにいっぱいになったり、袋がずれたりと使いにくく、結局これに戻ってきました。

テーブルの上に置いたり、調理中に移動させたりと、「固定しない」使い方ができることで、キッチンがすっきり保てるのも気に入っているポイント。袋の生ゴミは縛ってこまめに大きなゴミ箱へ移すことで、いつも清潔な状態を保てます。

シンクにゴミがたまらず生ゴミの悩みがスっと解消される、手放せない存在です。

少しづつ増やし続けてきた「タケヤ」のフレッシュロック

保存容器はいろいろ試してきましたが、結局10年以上使い続けているのが「タケヤ」のフレッシュロックです。

透明で中身が見えるため、残量がひと目でわかるのが便利。さらに四角い形なので、引き出しや棚にもすっきり収まる所も気に入っています。

サイズ展開も豊富でいろいろ使ってきましたが、とくに使いやすいのが「300mLのスプーンつきタイプ」。塩や砂糖のほか、乾燥ワカメやだしなどを入れて使っています。

また、片手で振りかけられる「スパイスボトル」もおすすめ。

調理中の忙しいときに使うものだからこそ、容器につめ替えることでストレスなく調理ができます。

かゆいところに手が届く。小さめのシリコンヘラを使い続ける理由

「レック」の、ビン・缶用スクレーパーも、長く使い続けているお気に入りのひとつ。

いろいろなヘラを持っていますが、気づけばこの10年で何度も買い直しているのがこのアイテム。

先端がカーブ状で薄くしなやかなので、ビンやお皿のフチにしっかりフィットし、ソースや生地も、むだなくきれいにかき取れるのが気持ちいいポイントです。

缶入りソースやビン入りジャムも最後まで使いきれるので、洗い物がラクになるのもうれしいところ。洗い物の前にフライパンやお皿の汚れを取るのにも大活躍しています。

どのアイテムもロングセラーで手に入りやすく、消耗してもすぐに買いたせる安心感があります。この先の10年もきっと変わらず使い続けていく、わが家の定番です。