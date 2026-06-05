病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…暑熱順化にイス保険スクワット

筋肉の約75％は水分で構成されていて、全身の水分を保持する「貯水庫」の役割もあります。筋肉量を増やして“貯水能力”を高めることで、脱水症状や熱中症のリスクを下げることにつながります。また筋肉を動かして発汗や血流を促すと、皮膚の血管が広がって、熱を逃がす機能もアップします。今回の体操はちょっとキツイと思われるかも。でも、夏本番になる前に、少しずつでも筋肉を鍛えていきましょう。

【1】背筋を伸ばして、安定したイスの前に立つ。足は肩幅より広めに開き、つま先は前へむける。

【2】背筋を伸ばしたまま、ゆっくりひざを曲げる。両腕を前に伸ばしてバランスをとる。ひざがつま先より前に出ないように注意。お尻がイスに触れる直前、“空気イス”の状態で3秒キープしたら、【1】の姿勢に戻る。スクワットを10回行う。

発汗を促すしょうがと疲労回復に有効なビタミンB1が豊富な豚肉の組み合わせが暑熱順化に適した一品。「豚のしょうが焼き」で暑さに負けない体を作りましょう。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。