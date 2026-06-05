夏場の猫ご飯で注意すべきこと4つ

夏場に普段と同じように猫のご飯を扱っていると、フードが傷んだり水が汚れたりして、体調不良につながる恐れがあります。ここでは、夏場の猫ご飯で気をつけたいポイントを紹介します。

1.長時間置きっぱなしにしない

まず意識したいのが、長時間にわたって猫のご飯を置きっぱなしにしないこと。夏場は気温が高いため、猫のご飯が普段より早く傷みやすくなります。特にウェットフードは水分量が多いため、数時間置いただけでも細菌やカビが繁殖しフードが傷む可能性があります。見た目やにおいに変化がなくても、細菌やカビが増えていることもあるため注意が必要です。

猫は少しずつ食べる子も多く、「あとで食べるかもしれない」と置きっぱなしにしてしまいがちですが、夏場は特に危険。傷んだフードを食べることで、下痢や嘔吐などの体調不良につながる恐れもあります。食べ残しは早めに片付け、食器も清潔に保つことを意識しましょう。

2.ドライフードだからと過信しない

ドライフード（カリカリ）はウェットフードより傷みにくいイメージがありますが、夏場はどちらも注意が必要です。ドライフードといえど、湿気や熱によって酸化が進み、風味や品質が落ちることがあります。

また、夏は湿度が高いため、ドライフードでも湿気を吸ってしまうことがあります。カリカリ感がなくなったフードは猫の食いつきが悪くなるだけでなく、品質が落ちている可能性もあります。

大袋を長期間使い続けるより、小分けタイプを選ぶほうが安心。保存する際は密閉容器を使い、高温になる場所を避けましょう。キッチンや窓際など、温度が上がりやすい場所に置きっぱなしにしないことも重要です。

3.飲み水は常に新鮮なものを

夏場は水も傷みやすく、ぬるくなったりします。猫はもともとあまり水を飲まない動物ですが、水が汚れているとさらに飲水量が減ることがあります。すると脱水につながる危険もあります。

特に暑い日は、気づかないうちに水が減っていることもあります。飲み水はこまめに交換し、常に新鮮な状態を保つことが大切です。器のぬめりも細菌が増える原因になるため、毎日しっかり洗う必要があります。

また、水飲み場を一箇所だけにせず、複数設置するのも効果的。猫によって好む場所が違うため、静かな場所や涼しい場所に置くと飲みやすくなることがあります。

4.冷蔵庫から出したばかりのウェットフードにも注意

家庭によっては、夏場にウェットフードを冷蔵保存するケースもあるかもしれません。しかし、キンキンに冷えたままのウェットフードを与えるのは注意が必要。冷蔵庫から出した直後のフードは温度が低く、猫によってはお腹を冷やしてしまうことがあります。

また、冷たいフードは香りが弱くなるため、食欲が落ちる原因になることも。食欲が落ちやすい夏場は、においが立ちにくいことでさらに食べなくなるケースも考えられます。

与える前は少し常温に戻すか、人肌程度に軽く温めると食べやすくなります。ただし、長時間室温に置きすぎると傷む原因になるため注意が必要。一度温めたフードを再び冷蔵保存するのも避けたほうが安心です。

安全を保つためのポイント

夏場は「傷ませない」「水分不足にさせない」ことが特に重要。ご飯は食べ切れる量だけを出し、食べ残しは早めに片づけましょう。食器も毎日洗い、ぬめりや汚れを残さないようにしましょう。

また、フードの保管場所も見直すことが大切です。高温多湿を避け、密閉して保存することで品質の低下を防ぎやすくなります。開封日を確認し、古くなったフードは無理に使い切らないことも重要です。

水分補給の工夫も欠かせません。新鮮な水を複数の場所に置くほか、ウェットフードを取り入れることで水分摂取量を増やしやすくなります。食欲や飲水量に変化がないか、日頃から観察することも大切です。

まとめ

夏場の猫ご飯は、フードの傷みや水の管理に特に注意が必要です。長時間の放置や保存状態によっては、体調不良につながることもあります。食事と水を安全な状態で保つことは、暑い季節を元気に乗り切るために欠かせません。

今回の記事を参考に、夏場は普段以上にキャットフードの衛生管理を意識しながら、猫が安心して食事できる環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)