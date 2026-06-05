タレントの長嶋一茂、モデルの冨永愛、お笑いタレントのヒコロヒーが６日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥシン世界サミット」（後３時）に出演する。冨永は５月に第２子の出産を報告後、初のテレビ出演となる。番組のテーマは「年上女性×年下男性」。年の差カップルが登場し、３人が禁断の質問もぶつけていく。

◆出演者のコメント

長嶋一茂「この収録で皆さんとお話して、『愛』を真剣に考えないといけないなと思いました。この人のためだったら死ねるか、死ねないか。その人を命がけで守れるか、守れないか。もしかしたら僕の言っていることは、今の時代には古くさい考え方かもしれないけれど、男とか女とかそういう性別は関係なく、誰かを本気で愛するというのは、皆さんそういうことなんじゃないかなと、皆さんの熱い思いや生き方を見て感じました」

冨永愛「さまざまな夫婦がいて、それぞれの人生があり、今回皆さんから聞いた話はその多様な形の中の一つですし、これからは『年の差婚』という言葉自体が、あえて区別されなくなる時代が来るのではないかと感じました。今回登場された方々のように、年齢にとらわれない新しい夫婦の形が広がることで、日本という国自体がより成熟していくのではないかと思います。それも含めて、これからの時代の大切な『個性』だと思いました」

ヒコロヒー「最初から皆さんがおっしゃっていたように、『たまたま好きになった人が年上だった、あるいは年下だった』ということなんだと改めて感じました。『今、年上女性が魅力的だから』『年の差婚がトレンドだから』といった表面的なことではないんですよね。お互いの物語を認め合い、許容し合える関係を、皆さんが時間をかけて構築されてきたということが、すごく勉強になりましたし、たくさんの気づきをいただいた時間でした。きっと見てくださるどなたかの心にも、深く刺さるものがあるのかなと思います！」