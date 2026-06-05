ディズニー作品をモチーフにしたスイーツショップ「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」より、ディズニーキャラクターデザインの新作スイーツが登場！

ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインの新スイーツ「チーズタルト」や、『くまのプーさん』の世界観あふれる「ベイクドチョコレートサンド」などが発売されます☆

大丸東京店「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」ディズニースイーツ2026年6月

発売日：2026年6月5日（金）より順次

2025年10月より大丸東京店にフラグシップストアがオープンした「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」

洗練された世界観とディズニーキャラクターをモチーフにした「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」から、ディズニーキャラクターをデザインした新作スイーツコレクションが発売されます。

今回は、ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインの「チーズタルト」と、『くまのプーさん』の世界観が表現されたベイクドチョコレートサンドなど、見た目にも心躍るスイーツがラインナップ。

自宅でのティータイムはもちろん、手土産やギフトにもおすすめのスイーツばかりです☆

チーズタルト

価格：540円(税込)

販売開始日：2026年6月5日（金）

ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインの新スイーツ「チーズタルト」

生地をしっかり焼き上げることで、素材の魅力をダイレクトに楽しめます。

チーズの風味をしっかりと感じられる、濃厚でコク深い味わいに仕上げられた「チーズタルト」です。

はちみつチーズタルト

価格：540円(税込)

販売開始日：2026年6月5日（金）

「くまのプーさん」のお顔をのせた「はちみつチーズタルト」

生地をふんわりと立てて焼き上げることで、なめらかで軽やかな口あたりに仕上げられています。

はちみつがやさしく香る、やわらかな甘さが広がるスイーツです。

ベイクドチョコレートサンド

入数・価格：12枚入 3,240円(税込)／20枚入 5,400円(税込)

販売開始日：2026年6月13日（土）

大丸・松坂屋の夏の贈り物で初めて登場したギフトスイーツ「ベイクドチョコレートサンド」

”100エーカーの森”に流れる、穏やかで幸せなひとときをイメージした『くまのプーさん』のデザインに、2種のベイクドチョコサンドを詰め合わせています。

苺は、果実の甘酸っぱさと華やかな香りが広がる苺チョコレートを、ピンク色のクッキーでサンド。

はちみつは、ココアのほろ苦さがはちみつの濃厚な甘みを引き立てる、大人の味わいに仕上げられています。

”100エーカーの森”の仲間たちをパッケージに描いた「ベイクドチョコレートサンド」のラインナップは12枚入りと、

20枚入の全2種類。

森の陽だまりのような、やさしく満たされる時間を届けてくれます。

巾着入りシーズナルクッキー

価格：1,296円(税込)

メインビジュアルの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの巾着付きシーズナルクッキー。

ピスタチオ＆クランベリー、ショコラの2種類がアソートされています。

ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインの「チーズタルト」と、『くまのプーさん』の世界観を表現したベイクドチョコレートサンドなど、見た目にも心躍るスイーツがラインナップ。

「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」にて2026年6月5日より順次販売される、新作ディズニースイーツの紹介でした☆

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