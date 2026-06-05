◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

隙間は５センチくらいだっただろうか。当時の職場だった港区の東京本社旧社屋。普段通り１階ホールからエレベーターに乗ると、職場に向かうべく「閉」ボタンを押した。ゆっくりと扉が閉じていく。その瞬間だった。

扉と扉の間から指が出てきた。ほぼ映画「シャイニング」。叫ぶことさえできずに体をこわばらせていると、その指は強引に鉛色のドアをこじ開け始めた。やがて姿を現した指の主は、私を見てニヤリ笑うと…。

「えへへ。ごめんね！」

２００１年１０月２日。同年限りで巨人監督を勇退した長嶋茂雄さんが、弊社へあいさつに訪れたのだ。密室で２人っきり。夢の時間だった。

私は１９７４年生まれ。現役どころか第１次監督時代の記憶もない。それでも大ファンだった亡父の“教育”もあり、悔しいこと悲しいことがあると、長嶋語録（かつては書籍。最近はＹｏｕＴｕｂｅ）に触れて気持ちをスカッとさせてきた。一番のお気に入りは９６年２月、宮崎キャンプ中に６０歳の誕生日を迎えた際の「きょう初めて還暦を迎えたわけでございましょうけど」だ。

発言の前段で「昔の還暦というと非常にオジイくさいイメージ」とも語ったミスター。それから３０年。６０歳になった長男のタレント・一茂の若々しさは別次元だ。「よく言われるけど、若くもないよ。目はもうろくするし、聞きづらい話は聞こえない…、というか自分に有利な話しか入ってこない」。先月のインタビューでのボヤキ節。こちらの“長嶋語録”も、ついつい思い出し笑いしてしまう。（芸能担当・田中 昌宏）

◆田中 昌宏（たなか・まさひろ） ９７年入社。ルーキー女性記者に「５１歳に見えない」と褒められ、ルンルン気分です。