◇プロボクシング WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE on U−NEXT Vol. 44 WBOアジア・パシフィック・スーパーライト級タイトルマッチ 李健太《10回戦》富岡樹（2026年6月6日 東京・後楽園ホール）

WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳、11勝2KO1分け）が5日、都内で初防衛戦の前日計量に臨み、リミットの63・5キロで一発パス。挑戦者の同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け）は63・1キロでクリアした。

李は今年1月に元WBO―AP王者の永田大士（三迫）に大差判定勝ちで得た王座の初防衛戦。「（富岡は）いろんな経験をしてきた選手だと思うが、自分が上に行く気持ちでやらないといけない。中盤以降に弱らせて倒したい」と自信をのぞかせた。

4月9日には妻・世奈さんとの間に第1子となる長男・蒼琉（そる）くんが誕生。「守るものが増えて、練習の追い込みでも今までは心が折れることもあったが、“楽やな”と感じられるようになった。自分自身強くなった」と笑みを浮かべる。世界ランキングではWBO同級14位にランクされており「内容でも見せていけたら」と世界へのアピールにつなげる快勝を誓った。

対する富岡は4度目のアジアタイトル挑戦。「やれることは全部やってきたので不安は全くない」と自信に満ちた表情で話した。

WBO―AP王者の李とは過去にスパーリングで何度も手合わせし「お互い似たようなタイプ。ヒリヒリした展開になると思う」とイメージする。その上で「勝ちにはこだわっているが、今回は倒しにいく。最初からいこうと思います」と宣戦布告した。