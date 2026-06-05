「ゴミ袋を開けたら、あなたの名前が…」身に覚えのないルール違反で“犯人扱い”された外国人留学生の困惑
騒音、駐車・駐輪、ペット、共用部の使い方--。集合住宅での近隣トラブルは、日常の小さな違和感から始まることが多い。なかでも「ごみ出し」は、曜日や時間、分別ルールが地域ごとにも細かく異なるため、非常に難しい問題のひとつだ。
近年は外国人が暮らす賃貸マンションも珍しくない。言葉や生活習慣の違いから、ルールがうまく伝わらず、住民同士の摩擦につながるケースもある。一方で、「外国人だから」というだけで疑いの目を向けられてしまう人もいる。ごみ出しをめぐる近隣トラブルの実情を聞いた。
◆深夜のごみ集積所に置かれた3つの袋
日付が変わってから仕事を終えて帰宅する途中、佐藤裕紀さん（仮名）はいつものように、自分が暮らす古い賃貸マンションのごみ集積所を横目で見た。
「またか……」
そこにはすでに、大きなごみ袋が3つ、どさりと積み上げられていた。時計の針は午前2時台を指していた。
佐藤さんの住む地域では、燃えるごみの収集は火曜日と金曜日の週2回。カラス対策のため、ごみは「当日の朝に出す」ことが決められている。その夜は木曜日。正確には日付が変わって金曜日になっていたが、「朝」とはほど遠い深夜である。
ごみ集積所にはコンクリートの囲いがあり、黄色い細かな網と物干し竿で作られた手製のカラスよけも備えられていた。しかし、それも十分には機能していなかった。
「深夜に出されたごみ袋が、朝にはカラスに荒らされていることもありました。中身が道路に散らばっていると、誰かが片づけなければいけない。正直、かなりストレスでした」
佐藤さんがそのマンションに越してきてから3年が経つ頃、ルールを無視したごみ出しが急に増えたという。
◆外国人の住民が捨てている現場を発見
ある深夜、佐藤さんはとうとう、ごみを捨てている当人たちを目撃した。
「マンションの駐車場のほうから、2人の男性が歩いてきたんです。楽しそうに談笑していましたが、その言葉は日本語ではありませんでした」
街灯の光の下で見えた彼らの顔立ちは、東南アジア系のようにも見えたという。
「平然とした様子でごみ袋を捨てていました。片方がこちらを見た気もしましたが、怖くてとっさに視線をそらしてしまいました」
その後も、佐藤さんは5〜6回ほど同じような現場を目撃した。やがて気づいたのは、その男性たちが、エレベーターでときどき見かける住人らしき人物たちだったということだ。
「作業着を着て、朝早い時間に駐車場の車へ仲間たちと乗り込んで出かけていくんです。この賃貸マンションも、おそらく彼らの雇い主が借り上げて、寮のように使っているのではないかと思いました」
自室でパソコンに向かっていると、外国語で楽しそうに話しながら廊下を通り過ぎていく声が聞こえることもあったという。
◆意を決して注意したが…
彼らに悪気はなく、日本語が読めないためにルールを理解できていないだけかもしれない--。そう考えた佐藤さんは、恐怖心を抑えながらも、ごみを捨てる現場で意を決して声をかけた。
「あのう、すみません。こんばんは」
しかし、仲間内で談笑していたときとはまるで別人のように、彼らは真顔で無言のまま佐藤さんを見つめ返したという。
「それ、ごみ袋ですよね。夜中に出すといけないそうですよ。カラスや野良猫が来るんです。わかりますか」
返答はなかった。日本語が通じていないのかもしれない。そう判断した佐藤さんは、今度は英語で話しかけた。
「心臓はものすごくバクバクしていました。相手が怒るかもしれないし、言葉も通じるかわからない。かなり怖かったです」
相手は相変わらず一言も発さず、少し首をかしげるような動作をした。その後、彼らの言葉でぼそぼそと何かを呟き、ごみ袋をどさっと置いて、そのまま去っていった。
近年は外国人が暮らす賃貸マンションも珍しくない。言葉や生活習慣の違いから、ルールがうまく伝わらず、住民同士の摩擦につながるケースもある。一方で、「外国人だから」というだけで疑いの目を向けられてしまう人もいる。ごみ出しをめぐる近隣トラブルの実情を聞いた。
日付が変わってから仕事を終えて帰宅する途中、佐藤裕紀さん（仮名）はいつものように、自分が暮らす古い賃貸マンションのごみ集積所を横目で見た。
「またか……」
そこにはすでに、大きなごみ袋が3つ、どさりと積み上げられていた。時計の針は午前2時台を指していた。
佐藤さんの住む地域では、燃えるごみの収集は火曜日と金曜日の週2回。カラス対策のため、ごみは「当日の朝に出す」ことが決められている。その夜は木曜日。正確には日付が変わって金曜日になっていたが、「朝」とはほど遠い深夜である。
ごみ集積所にはコンクリートの囲いがあり、黄色い細かな網と物干し竿で作られた手製のカラスよけも備えられていた。しかし、それも十分には機能していなかった。
「深夜に出されたごみ袋が、朝にはカラスに荒らされていることもありました。中身が道路に散らばっていると、誰かが片づけなければいけない。正直、かなりストレスでした」
佐藤さんがそのマンションに越してきてから3年が経つ頃、ルールを無視したごみ出しが急に増えたという。
◆外国人の住民が捨てている現場を発見
ある深夜、佐藤さんはとうとう、ごみを捨てている当人たちを目撃した。
「マンションの駐車場のほうから、2人の男性が歩いてきたんです。楽しそうに談笑していましたが、その言葉は日本語ではありませんでした」
街灯の光の下で見えた彼らの顔立ちは、東南アジア系のようにも見えたという。
「平然とした様子でごみ袋を捨てていました。片方がこちらを見た気もしましたが、怖くてとっさに視線をそらしてしまいました」
その後も、佐藤さんは5〜6回ほど同じような現場を目撃した。やがて気づいたのは、その男性たちが、エレベーターでときどき見かける住人らしき人物たちだったということだ。
「作業着を着て、朝早い時間に駐車場の車へ仲間たちと乗り込んで出かけていくんです。この賃貸マンションも、おそらく彼らの雇い主が借り上げて、寮のように使っているのではないかと思いました」
自室でパソコンに向かっていると、外国語で楽しそうに話しながら廊下を通り過ぎていく声が聞こえることもあったという。
◆意を決して注意したが…
彼らに悪気はなく、日本語が読めないためにルールを理解できていないだけかもしれない--。そう考えた佐藤さんは、恐怖心を抑えながらも、ごみを捨てる現場で意を決して声をかけた。
「あのう、すみません。こんばんは」
しかし、仲間内で談笑していたときとはまるで別人のように、彼らは真顔で無言のまま佐藤さんを見つめ返したという。
「それ、ごみ袋ですよね。夜中に出すといけないそうですよ。カラスや野良猫が来るんです。わかりますか」
返答はなかった。日本語が通じていないのかもしれない。そう判断した佐藤さんは、今度は英語で話しかけた。
「心臓はものすごくバクバクしていました。相手が怒るかもしれないし、言葉も通じるかわからない。かなり怖かったです」
相手は相変わらず一言も発さず、少し首をかしげるような動作をした。その後、彼らの言葉でぼそぼそと何かを呟き、ごみ袋をどさっと置いて、そのまま去っていった。