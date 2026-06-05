歌手の小林幸子（72）が5日、自身のXを更新。この日デビュー62年を迎えたことを報告し、デビュー時の写真を添えてこれまでの歩みを振り返った。

TBS「歌まね読本」でグランドチャンピオンとなり、作曲家の古賀政男にスカウトされ芸能界入りした小林。「2026年6月5日！！デビュー満62年を迎えました」と記念日を迎えたことを報告した。

「10歳でデビューして丸62年！写真は、デビューのきっかけとなった TBS『歌まね読本』にてグランドチャンピオンになった時」と62年前の写真を添え「この時は、こんなに長く歌っていられるなんて、思ってもいなかったなぁ」としみじみ。「今まで出会った沢山の方々 いつも支えてくれたスタッフ 見守り応援してくれた家族 そして、応援してくれた沢山のファンの皆さん 本当にありがとうございます」と感謝を伝え「さあ、まだまだ小林幸子は、歌っていきます！！これからも、宜しくお願いします」と呼びかけた。

この投稿には「こんなにかわいかったんですね！今も素敵です」「まさかラスボスなんて言われるなんて…10歳のさっちゃんは思いもよらなかったでしょうね」「幸子さんおめでとうございます 引き続きお身体大切に過ごしてくださいね！」と、驚きや祝福などさまざまなコメントが寄せられた。