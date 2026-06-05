［ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ ２０２６支える］

４年に１度開催される世界最大級のスポーツの祭典であるＷ杯。

大会や日本代表を支える人たちの思いを紹介する。

５２人の主審と８８人の副審選出

１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会のピッチ上で戦うのは選手だけではない。試合の流れを左右する判定を下す審判は、５０か国・地域から５２人の主審と８８人の副審が選出された。主審候補の中には、国際審判員登録されている荒木友輔さん（４０）の名前も。荒木さんは「日本サッカーの価値を上げる」と意気込む。

審判としてのキャリアは思いがけず始まった。２００２年に入部した都立高校のサッカー部では当時、１年生２人が審判資格を取ることになっていた。チームメートとのじゃんけんに負けて取得することになったのが荒木さんだった。

はじめの頃はプレーする方が好きだったが、審判をこなしていくうちに、正しい判定を行い無事に試合を成立させる魅力に気づいた。大学進学後、選手ではなく審判の道に進むことを意識し始め、さらに上位の資格を取得した。０８年には全日本少年サッカー大会の決勝で主審を務めた。

「もっともっと上を目指したい」。この試合をきっかけに、より大きな舞台で笛を吹く夢を抱いた。大学を卒業すると、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が開講していた若手審判を養成するための「ＪＦＡレフェリーカレッジ」に入学。２年間学び、日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）などで経験を積んだ。

選手だけでなく、審判もプロ契約にたどり着けるのは一握りの狭き門だ。スポーツクラブに勤務しながら、週末などに審判をこなす生活が続いた。平日深夜に帰宅した後も、体力を維持するためにランニングに励んだ。

Ｊリーグ最優秀主審、アジア予選プレーオフに悔しさ

１７年に国際大会の試合を担当できる国際審判員として登録され、１８年にはＪＦＡとプロ契約を結んだ。その後は国内のＪリーグなどの試合だけでなく、アジア・チャンピオンズリーグ・エリートの試合なども任され、昨年のＪリーグの年間表彰では最優秀主審にも輝いた。

悔しさが残った試合もある。主審を担当した昨年１１月のイラクとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）によるＷ杯アジア予選プレーオフの一戦だ。

同点で迎えた後半アディショナルタイム。ＵＡＥの選手がペナルティーエリア内でハンドをした。ＵＡＥの選手は自分の位置から死角にいたため、ハンドを確認できずにそのまま試合を続けると、ビデオ・アシスタントレフェリー（ＶＡＲ）からアピールがあった。ビデオ判定の結果、ハンドが認められた。

試合後の控室で、「ちくしょー」と大声で叫んだ。重要な局面だっただけに、自力でプレーを見極められなかった自分が許せなかった。それでも、このプレーオフを含め、数多くの緊迫した試合を混乱なくコントロールしてきた能力は高く評価され、今大会の主審候補に選出された。

ただ、主審候補でも本大会で主審が割り当てられる確約はない。日本人審判は、１８年ロシア大会から２大会連続で主審を務めていない。荒木さんは「どんなに選手が興奮していても、冷静でいられるのが強み。主審を務めるイメージをしながらコンディションを調整したい」と力を込めた。（木口慎太郎）

◆審判資格＝一番上の１級から４級まであり、昇級にはルールを問うテストや体力テストなどが課される。国際試合を担当する国際審判員は、各国のサッカー協会が推薦し、国際サッカー連盟が承認する。

過去には４人が主審の大役

Ｗ杯の舞台ではこれまでに日本人審判４人が主審として笛を吹いている。

日本人初の主審となったのは、１９８６年メキシコ大会に臨んだ高田静夫さん（７８）。１次リーグのスペイン対アルジェリア戦を担当し、９０年イタリア大会にも選ばれた。

その後、９８年フランス大会から５大会連続で日本人審判が主審として試合をさばいた。２０１４年ブラジル大会では西村雄一さん（５４）が、開幕戦となったブラジル対クロアチア戦の大役を任された。

Ｗ杯の審判員は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が国際大会や国内試合でのパフォーマンスなどを考慮して選ぶ。選出された審判員は、開幕前にセミナーを受けるなどし、担当試合が割り当てられるのを待つ。

ＦＩＦＡのピエルルイジ・コリーナ審判委員長は「選出された審判団は世界最高。過去３年にわたって選出・査察し、その中から選抜した」としている。