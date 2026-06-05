マクドナルドのチーズバーガーしか頼めなかった子供が、チーズバーガー専門店のメニューを前にして何を頼んだか／カツセマサヒコ

マクドナルドのチーズバーガーしか頼めなかった子供が、チーズバーガー専門店のメニューを前にして何を頼んだか／カツセマサヒコ