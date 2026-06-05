菅野智之「7.48」と「3.98」の“異常な差”が話題に…山本由伸と並ぶ「5勝」のカラクリ
ここ数年“弱小”呼ばわりされてきた2チームが明暗を分けている。どちらも2023年から25年まで3年連続シーズン100敗以上を喫したホワイトソックスとロッキーズだ。
◆100敗続きだった両球団の対照的な歩み
ホワイトソックスは村上宗隆の活躍などもあり、ア・リーグ中地区で首位争いを繰り広げる好調ぶり。残念ながら村上は負傷者リスト入りしてしまったが、主砲の戦線離脱後も勢いは衰えていない。
一方で、ロッキーズは今季も低迷。24勝39敗の成績は、ジャイアンツ、エンゼルスと並び、両リーグワーストである。
諸悪の根源はもちろん投手陣だ。打者天国と呼ばれるデンバーが本拠地というハンデを背負ってはいるものの、チーム防御率5.46は両リーグワースト。特に先発陣の防御率6.03は惨憺たる数字だ。
今季の開幕投手を務めた左腕・カイル・フリーランドはここまで1勝6敗、防御率8.06。右のエースと期待されたマイケル・ロレンゼンも2勝8敗、防御率8.01と、そろって目を覆いたくなるような成績を残している。
◆打者天国クアーズフィールドで見せる驚異の安定感
そんなロッキーズの先発投手陣で孤軍奮闘の働きを見せているのが、メジャー2年目を迎えた菅野智之だ。
菅野は昨季、35歳にしてメジャーに挑戦。オリオールズで過ごした1年目は30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64と立派な成績を残した。
オリオールズの本拠地「カムデンヤーズ」も比較的打者有利な球場として知られるが、菅野の新たな本拠地「クアーズフィールド」はその比ではない。標高1600mの高地で打球が異常に飛ぶだけでなく、空気抵抗が少ない分、変化球も曲がりにくくなると言われている。
そんな状況下で、菅野は苦戦することが予想されていたが、ここまで12試合に登板し、5勝4敗、防御率3.98。ドジャースの山本由伸と同じ勝利数をマークするなど、予想を大きく上回るパフォーマンスを披露している。仮に昨季と同じ30試合に先発すれば、12〜13勝に達するペースだ。
ほぼ毎試合、試合を壊さずに5〜6回を投げ切り、チームで唯一、規定投球回数にも達している菅野。クアーズフィールドで、防御率3点台というのは奇跡に近い数字といっても過言ではないだろう。
◆防御率と“期待防御率”に大きな乖離が生じる理由
一方で、菅野の投球内容は防御率が示すほど良くないのも事実。それはeERA（期待防御率）と呼ばれる指標を見れば一目瞭然だ。
「真の防御率」とも呼ばれるその指標は、投手が制御可能な与四球、被本塁打、奪三振のほか、打球の質などの要素に基づいて予測防御率を算出する。つまり、運の要素を極力省き、実際の投球内容を反映した指標といえるだろう。
今季の菅野の期待防御率は7.48。実際の防御率3.98とは2倍近い差がある。SNS上では「こんな大きな差は見たことがない」と話題になるほどだ。
菅野の成績を詳しく見ても、奪三振率や与四球率、バレル率などは昨季から軒並み悪化。空振り率は、規定投球回数に達している投手の中で、ワーストを記録している。投球内容自体は、防御率7点台であってもおかしくないというわけだ。
◆数字だけでは測れない菅野の勝負強さと投球術
それでも何とか3点台に抑えられているのは、好守などに恵まれている部分もあるが、持ち前の粘り強い投球で要所を締めている部分もあるだろう。
例えば、昨季ア・リーグワーストとなる33本の被弾を許した菅野だが、今季もここまで11被弾と多くの本塁打を許している。ただし、そのすべてが走者なしの場面。つまりダメージを最小限に抑えていることがわかる。
被打率を見ても、走者なしの時は.286と高いが、走者あり時は.200（得点圏時は.224）と要所で粘る投球をしている。
◆100敗続きだった両球団の対照的な歩み
ホワイトソックスは村上宗隆の活躍などもあり、ア・リーグ中地区で首位争いを繰り広げる好調ぶり。残念ながら村上は負傷者リスト入りしてしまったが、主砲の戦線離脱後も勢いは衰えていない。
諸悪の根源はもちろん投手陣だ。打者天国と呼ばれるデンバーが本拠地というハンデを背負ってはいるものの、チーム防御率5.46は両リーグワースト。特に先発陣の防御率6.03は惨憺たる数字だ。
今季の開幕投手を務めた左腕・カイル・フリーランドはここまで1勝6敗、防御率8.06。右のエースと期待されたマイケル・ロレンゼンも2勝8敗、防御率8.01と、そろって目を覆いたくなるような成績を残している。
◆打者天国クアーズフィールドで見せる驚異の安定感
そんなロッキーズの先発投手陣で孤軍奮闘の働きを見せているのが、メジャー2年目を迎えた菅野智之だ。
菅野は昨季、35歳にしてメジャーに挑戦。オリオールズで過ごした1年目は30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64と立派な成績を残した。
オリオールズの本拠地「カムデンヤーズ」も比較的打者有利な球場として知られるが、菅野の新たな本拠地「クアーズフィールド」はその比ではない。標高1600mの高地で打球が異常に飛ぶだけでなく、空気抵抗が少ない分、変化球も曲がりにくくなると言われている。
そんな状況下で、菅野は苦戦することが予想されていたが、ここまで12試合に登板し、5勝4敗、防御率3.98。ドジャースの山本由伸と同じ勝利数をマークするなど、予想を大きく上回るパフォーマンスを披露している。仮に昨季と同じ30試合に先発すれば、12〜13勝に達するペースだ。
ほぼ毎試合、試合を壊さずに5〜6回を投げ切り、チームで唯一、規定投球回数にも達している菅野。クアーズフィールドで、防御率3点台というのは奇跡に近い数字といっても過言ではないだろう。
◆防御率と“期待防御率”に大きな乖離が生じる理由
一方で、菅野の投球内容は防御率が示すほど良くないのも事実。それはeERA（期待防御率）と呼ばれる指標を見れば一目瞭然だ。
「真の防御率」とも呼ばれるその指標は、投手が制御可能な与四球、被本塁打、奪三振のほか、打球の質などの要素に基づいて予測防御率を算出する。つまり、運の要素を極力省き、実際の投球内容を反映した指標といえるだろう。
今季の菅野の期待防御率は7.48。実際の防御率3.98とは2倍近い差がある。SNS上では「こんな大きな差は見たことがない」と話題になるほどだ。
菅野の成績を詳しく見ても、奪三振率や与四球率、バレル率などは昨季から軒並み悪化。空振り率は、規定投球回数に達している投手の中で、ワーストを記録している。投球内容自体は、防御率7点台であってもおかしくないというわけだ。
◆数字だけでは測れない菅野の勝負強さと投球術
それでも何とか3点台に抑えられているのは、好守などに恵まれている部分もあるが、持ち前の粘り強い投球で要所を締めている部分もあるだろう。
例えば、昨季ア・リーグワーストとなる33本の被弾を許した菅野だが、今季もここまで11被弾と多くの本塁打を許している。ただし、そのすべてが走者なしの場面。つまりダメージを最小限に抑えていることがわかる。
被打率を見ても、走者なしの時は.286と高いが、走者あり時は.200（得点圏時は.224）と要所で粘る投球をしている。