昨夏にイプスウィッチ・タウンからチェルシーへ移籍した際、23歳のイングランド人FWリアム・デラップには2026W杯でのイングランド代表入りの期待もあった。



イプスウィッチではエースとして2024-25シーズンにリーグ戦で12ゴール2アシストを記録してブレイク。その活躍からチェルシーへ引き抜かれることになり、イングランド代表ではハリー・ケインの後継者候補の1人と期待された。





しかし、チェルシー1年目は怪我の問題などもあって思うようにプレイ出来ず。リーグ戦で1ゴール、チャンピオンズリーグでも1ゴールしか決められなかった。英『BBC』はデラップの未来がどうなるかと注目しているが、競争は激しい。まず最前線ではジョアン・ペドロが絶対の1番手であり、この序列を覆すのは簡単ではない。さらにバイエルンにレンタル移籍していたFWニコラス・ジャクソンについても、指揮官がシャビ・アロンソに代わることでチームに復帰する可能性がある。今夏にはストラスブールからの獲得が決まっている23歳のオランダ人FWエマニュエル・エメガも合流する。196cmのサイズを誇る大型ストライカーであり、リーグ・アンでは昨季14ゴールを挙げている。今季のチェルシーはプレミアリーグで10位に終わり、来季は欧州カップ戦に出場しない。そのぶん試合数は減ることになり、各ポジションの控え選手はますます出番を掴むのが難しくなる。同メディアはデラップの育成は思うように進んでいないと伝えているが、出番を掴むためにはチェルシーを離れるしかないか。