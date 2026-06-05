バイエルン、今夏もライバルクラブから主力選手引き抜き？ドイツ代表DFと個人合意か
バイエルン・ミュンヘンが、フランクフルトに所属するドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの獲得に接近しているようだ。
ニュルンベルクでプロデビューを飾った後、2024年1月にフランクフルトへ加入したブラウンは、対人守備の強さや、縦への推進力、高いキック精度を武器とする左サイドバック。今季はブンデスリーガ22試合に出場し、3ゴール3アシストを記録した。
今夏に開催される北中米ワールドカップのドイツ代表メンバーにも選出されたブラウンだが、ドイツの移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルク氏によれば、バイエルン移籍を熱望している模様。同選手はヴァンサン・コンパニ監督との前向きな会談を経て、今夏のバイエルン移籍を望んでいるようだ。
今季はイングランド代表FWハリー・ケインやフランス代表FWマイケル・オリーセ、コロンビア代表FWルイス・ディアスの強力3トップを軸に圧倒的な破壊力でブンデスリーガ2連覇を達成したバイエルン。過去にもマイスターシャーレを争うライバルクラブから主力を強奪してきたが、ブラウンもそれに続くのだろうか。