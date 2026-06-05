ユナイテッドアローズが“参拝の装い”を提案──伊勢神宮に最も近い宿・神宮会館と協業
旅のための服はあっても、「参拝のための装い」を考える機会はそう多くありません。ファッションは自己表現の手段であると同時に、その場所や時間への敬意を表すものでもあります。ユナイテッドアローズは今回、伊勢神宮崇敬会が運営する宿泊施設「神宮会館」との初の協業を通じて、“お伊勢まいり”という特別な体験に寄り添うアイテムを制作しました。
Courtesy of UNITED ARROWS
本コレクションは、参拝者および宿泊者に向けた限定アイテムとして、2026年6月5日より神宮会館内売店および公式オンラインサイトで販売されています。
“参拝の装い”という視点
今回の取り組みは、神宮会館からの「参拝者や宿泊者に向けて、より満足度の高いお土産や実用品を提供したい」という要望から始まりました。ユナイテッドアローズは、長年培ってきた企画力と編集力を活かし、“豊かさ・上質さ”というブランドの価値観を「お伊勢まいり」という文化的体験へと接続。単なる観光土産ではなく、参拝そのものをより豊かにするためのプロダクトとして企画しています。
伊勢神宮に最も近い宿から生まれたコレクション
神宮会館は、伊勢神宮・内宮から徒歩5分という場所に位置する宿泊施設です。早朝の静かな神域を案内する「早朝参拝案内」でも知られ、伊勢志摩の食文化や和の空間を通じて、参拝体験を支えてきました。
Courtesy of UNITED ARROWS
今回のコラボレーションは、そんな神宮会館だからこそ生まれた企画とも言えるでしょう。観光と信仰、日常と非日常が交差する場所で、“参拝の装い”をテーマにしたアイテムが誕生しました。
装いと所持品に着目した3つのアイテム
コレクションでは、参拝時の装いと携帯品に着目し、布バッグ、がま口ポーチ、ネクタイの3型を展開します。フォーマル性と実用性を兼ね備えながら、国内外から訪れる参拝者に向けた土産品としての魅力も備えています。
布バッグ
日本の伝統的な袋物のかたちを思わせる布バッグは、天然素材のような風合いを持つナイロン素材を採用。マチを設けることで収納力を高め、ハンドルには合成皮革を用いることで耐久性と上質感を両立しています。
Courtesy of UNITED ARROWS
Courtesy of UNITED ARROWS
がま口ポーチ
どこか懐かしさを感じさせるがま口タイプのポーチ。スマートフォンが収まるサイズで、カードポケットも備えています。深みのあるネイビーとゴールドの金具が印象的で、神宮会館とユナイテッドアローズの協業を示すプリントが施されています。
Courtesy of UNITED ARROWS
Courtesy of UNITED ARROWS
ネクタイ
今回のコレクションの中でも象徴的な存在がネクタイです。シルク100％で織り上げられたネイビーの生地には、光の当たり方によって花菱文様が浮かび上がる繊細な仕掛けを採用。小剣にはユナイテッドアローズのブランドカラーであるオレンジを用いた花菱の刺繍が施され、控えめながら印象的なアクセントとなっています。フォーマルからビジネスシーンまで幅広く対応する一本です。
Courtesy of UNITED ARROWS
Courtesy of UNITED ARROWS
地域や文化を編集するということ
近年、ユナイテッドアローズは自治体や地域との協業を通じ、日本各地の文化や魅力を発信する取り組みを続けています。今回の神宮会館との協業も、その延長線上にあります。ただし、そのテーマは観光や地域振興だけではありません。
伊勢神宮という日本の精神文化の中心地に寄り添いながら、「参拝のための装い」という視点を提案したことに、このプロジェクトの独自性があります。服や持ち物は、単に機能やデザインのためだけに存在するのではありません。時にそれは、場所への敬意や体験への向き合い方を映し出すものでもあります。
今回のコレクションは、“何を着るか”だけでなく、“どのような気持ちでその場所を訪れるか”を考えるきっかけを与えてくれるのかもしれません。
【INFORMATION】
神宮会館 × UNITED ARROWS
発売日：2026年6月5日（金）
販売場所：
神宮会館 売店
神宮会館公式オンラインストア
神宮会館オンラインストア
商品ラインアップ：
UNITED ARROWS コラボ 布バッグ \7,000（税込）
UNITED ARROWS コラボ がまぐちポーチ \5,700（税込）
UNITED ARROWS コラボ ネクタイ（箱付き） \12,500（税込）
神宮会館
伊勢神宮（内宮）から徒歩5分に位置する、伊勢神宮崇敬会運営の宿泊施設。早朝参拝案内でも知られる。
お問い合わせ：
ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク
TEL：0120-559-652（平日11:00〜17:00）
Courtesy of UNITED ARROWS
“参拝の装い”という視点
今回の取り組みは、神宮会館からの「参拝者や宿泊者に向けて、より満足度の高いお土産や実用品を提供したい」という要望から始まりました。ユナイテッドアローズは、長年培ってきた企画力と編集力を活かし、“豊かさ・上質さ”というブランドの価値観を「お伊勢まいり」という文化的体験へと接続。単なる観光土産ではなく、参拝そのものをより豊かにするためのプロダクトとして企画しています。
伊勢神宮に最も近い宿から生まれたコレクション
神宮会館は、伊勢神宮・内宮から徒歩5分という場所に位置する宿泊施設です。早朝の静かな神域を案内する「早朝参拝案内」でも知られ、伊勢志摩の食文化や和の空間を通じて、参拝体験を支えてきました。
Courtesy of UNITED ARROWS
今回のコラボレーションは、そんな神宮会館だからこそ生まれた企画とも言えるでしょう。観光と信仰、日常と非日常が交差する場所で、“参拝の装い”をテーマにしたアイテムが誕生しました。
装いと所持品に着目した3つのアイテム
コレクションでは、参拝時の装いと携帯品に着目し、布バッグ、がま口ポーチ、ネクタイの3型を展開します。フォーマル性と実用性を兼ね備えながら、国内外から訪れる参拝者に向けた土産品としての魅力も備えています。
布バッグ
日本の伝統的な袋物のかたちを思わせる布バッグは、天然素材のような風合いを持つナイロン素材を採用。マチを設けることで収納力を高め、ハンドルには合成皮革を用いることで耐久性と上質感を両立しています。
Courtesy of UNITED ARROWS
Courtesy of UNITED ARROWS
がま口ポーチ
どこか懐かしさを感じさせるがま口タイプのポーチ。スマートフォンが収まるサイズで、カードポケットも備えています。深みのあるネイビーとゴールドの金具が印象的で、神宮会館とユナイテッドアローズの協業を示すプリントが施されています。
Courtesy of UNITED ARROWS
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ネクタイ
今回のコレクションの中でも象徴的な存在がネクタイです。シルク100％で織り上げられたネイビーの生地には、光の当たり方によって花菱文様が浮かび上がる繊細な仕掛けを採用。小剣にはユナイテッドアローズのブランドカラーであるオレンジを用いた花菱の刺繍が施され、控えめながら印象的なアクセントとなっています。フォーマルからビジネスシーンまで幅広く対応する一本です。
Courtesy of UNITED ARROWS
Courtesy of UNITED ARROWS
地域や文化を編集するということ
近年、ユナイテッドアローズは自治体や地域との協業を通じ、日本各地の文化や魅力を発信する取り組みを続けています。今回の神宮会館との協業も、その延長線上にあります。ただし、そのテーマは観光や地域振興だけではありません。
伊勢神宮という日本の精神文化の中心地に寄り添いながら、「参拝のための装い」という視点を提案したことに、このプロジェクトの独自性があります。服や持ち物は、単に機能やデザインのためだけに存在するのではありません。時にそれは、場所への敬意や体験への向き合い方を映し出すものでもあります。
今回のコレクションは、“何を着るか”だけでなく、“どのような気持ちでその場所を訪れるか”を考えるきっかけを与えてくれるのかもしれません。
【INFORMATION】
神宮会館 × UNITED ARROWS
発売日：2026年6月5日（金）
販売場所：
神宮会館 売店
神宮会館公式オンラインストア
神宮会館オンラインストア
商品ラインアップ：
UNITED ARROWS コラボ 布バッグ \7,000（税込）
UNITED ARROWS コラボ がまぐちポーチ \5,700（税込）
UNITED ARROWS コラボ ネクタイ（箱付き） \12,500（税込）
神宮会館
伊勢神宮（内宮）から徒歩5分に位置する、伊勢神宮崇敬会運営の宿泊施設。早朝参拝案内でも知られる。
お問い合わせ：
ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク
TEL：0120-559-652（平日11:00〜17:00）