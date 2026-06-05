◆プロボクシング▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ユーリ阿久井政悟―ローリンツ・ビアソン（６日、後楽園ホール）

元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝の再起２戦目の計量が５日、都内で行われ、ユーリ阿久井は５２・１キロ、対戦相手のフィリピンフライ級１３位のローリンツ・ビアソン（２４）＝フィリピン＝は５７・１キロでともに１回でパス。

ユーリ阿久井は昨年３月に寺地拳四朗（ＢＭＢ）とＷＢＡ、ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦を行い１２回ＴＫＯ負け。同年１２月に再起戦を行い３回ＫＯ勝ちして健在ぶりを証明。フライ級からスーパーフライ級に階級を上げ２階級制覇を目指す阿久位は「上の階級の選手とやっても問題ないという手応えはある」と、２階級上の前日本スーパーバンタム級王者の石井渡士也（ＲＥ：ＢＯＯＴ）とのスパーリングでもパワー負けしない手応えをつかんだ。

試合に向け５月中旬に岡山から単身上京して東京の帝拳ジムでジムワークを重ねた。恒例となったスタイルで、豊富なスパーリンでスパーリングパートナーがいることで、充実した調整を消化した。「盤石の勝利を目指す。ここを勝って、年内再挑戦で（王座）返り咲きを目指す」と気勢を上げた。

戦績はユーリ阿久井が２２勝（１２ＫＯ）３敗１分け、ビアソンは８勝（３ＫＯ）２敗。