◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）

オリックス・宮国凌空（りく）投手が５日、広島戦が行われるマツダスタジアムでの試合前練習に合流した。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季は開幕からファーム・リーグで好投。５月７日に支配下選手として公示され、翌８日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）ではプロ初登板初先発で３回２失点と大器の片りんを見せつけた。

その後は、再びファーム・リーグで３試合に登板。計１０試合で西地区最多の５勝、同２位の防御率２・２６と安定した投球を続けてきた。順調なら、５日からの広島３連戦（マツダスタジアム）で先発する見通し。「ずっと上でやっている打者に投げるのは楽しかった。（早くまた）投げたいですね」と話していた１５４キロ右腕にとって、プロ初勝利を目指すチャンスとなりそうだ。

◆宮国 凌空（みやぐに・りく）２００５年８月７日、沖縄・宜野湾市生まれ。２０歳。宜野湾小時代に「宜野湾ベースボールキッズ」で野球を始め、宜野湾中では「宜野湾ポニーズ」でプレー。愛知・東邦では３年春の２３年に甲子園出場。同年秋の育成ドラフト３位でオリックス入団。１７６センチ、８６キロ。右投右打。