レモンフェア開催！イシヤ日本橋で楽しむ爽やか夏限定スイーツ3選

暑さが増すこれからの季節にぴったりな「レモンフェア」が、北海道外唯一の直営カフェ「イシヤ日本橋」で開催されます。2026年6月9日（火）から8月31日（月）までの期間限定で、レモンの爽やかな香りや酸味を楽しめるパンケーキやパフェ、ドリンクが登場。見た目も涼やかな限定メニューで、夏ならではの特別なカフェタイムを楽しんでみませんか♡

夏を彩るレモンフェア限定メニュー

今回のレモンフェアでは、レモンを主役にした3種類の季節限定メニューが登場します。

「イシヤパンケーキ レモン」は1,650円（税込）。しっとりと焼き上げたパンケーキの中に、レモンソルベとレモンコンポート、さらにレモン風味のマスカルポーネクリームをサンドした贅沢な一皿です。

爽やかな酸味とひんやり感が楽しめる、夏だけの特別なパンケーキに仕上がっています。

「パフェ レモン」は1,500円（税込）。甘酸っぱいレモンとコクのあるマスカルポーネチーズを組み合わせ、さっぱりとした後味を楽しめるパフェです。

レモンの酸味だけでなく、ほろ苦さや甘さも重なり合い、最後まで飽きずに味わえるのが魅力です。

ドリンクメニューには「自家製レモネード」580円（税込）と、「自家製レモネード フロート」880円（税込）がラインアップ。

自家製レモンコンポートを使用したすっきりとした味わいで、暑い日にぴったりの一杯です。

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レモンの魅力を存分に楽しめる工夫

今回のメニューは、ただ爽やかなだけではなく、食感や味わいの変化にもこだわっています。

パンケーキには冷たいレモンソルベを忍ばせることで、ふんわり食感とひんやり食感を同時に楽しめる仕様に。

レモンの酸味をマスカルポーネクリームがやさしく包み込み、バランスの良い味わいを生み出しています。

パフェは層ごとに異なる風味や食感を楽しめるよう構成されており、食べ進めるたびに新しいおいしさと出会えます。

レモンの爽快感に加え、チーズのまろやかさが絶妙にマッチし、大人のスイーツとしても満足度の高い一品です。

また、自家製レモネードは甘さを控えめに仕上げているため、スイーツとの相性も抜群。さらにフロートには「白い恋人ソフトクリーム」をトッピングし、より贅沢な味わいを楽しめます。

開催期間と店舗情報

レモンフェアの開催期間は、2026年6月9日（火）から2026年8月31日（月）までです。

※販売終了日は変更になる場合がございます。

開催場所は、北海道外唯一の直営カフェ「ISHIYA NIHONBASHI」。北海道銘菓「白い恋人」でおなじみのISHIYAならではのこだわりが詰まったスイーツを、東京・日本橋で楽しめます。

レモンを使った爽やかな限定メニューは、初夏から夏のカフェ時間を彩る特別な存在になりそうです。

この夏だけの爽やかな味わいを楽しんで

レモンの酸味や香りを活かした期間限定メニューが揃うイシヤ日本橋のレモンフェア。

ひんやりとしたパンケーキや、味わいの変化が楽しいパフェ、すっきり飲めるレモネードなど、暑い季節に嬉しいラインアップが魅力です。

見た目も華やかなレモンスイーツとともに、心までリフレッシュできる夏のカフェタイムをぜひ楽しんでみてください♪