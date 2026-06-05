ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が５月３０日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。

この日は、千鳥・大悟がゲスト出演。

大悟は、２０２０年に亡くなった志村けんさんに可愛がられたことを振り返って目を細めた。

大悟は「結局、何でワシのこと可愛がってくれたんですか？って聞けずじまいのままなんですけど…。でも何となくですけど。最初に番組に呼んでいただいて、そこでネタ披露して。師匠がスゴいそのネタを気に入ってくれて『おもしろいな。お前、酒は飲むのかい？』って言われて『大好きです』って」と志村さんから飲みに誘ってもらえたという。

大悟は高級クラブに連れて行ってもらったといい「クラブのお姉さまが両サイドに座るじゃないですか？志村さんが姉さんの膝に手をポンって。それを僕が『何しとんねん！おっさん！』って言ってたんですよ。『顔見てみい！嫌がっとるやないか！』と。ボケというか…。たぶん、師匠はそんなこと今まで言われたことないから。めっちゃ喜んで。（突っ込みを）ほしそうな顔をしてたんですよね」と大先輩が可愛がってくれるようになったきっかけを振り返って目を細めていた。