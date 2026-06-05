2児の母・青木裕子、鮭を使った手作り弁当公開「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」「魚メインでヘルシー」
【モデルプレス＝2026/06/05】フリーアナウンサーの青木裕子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」鮭を使った手作り弁当
青木は「お弁当」と記し、手作りの弁当を公開。長細い2段の弁当箱の片方に海苔が敷き詰められたご飯、もう片方には「鮭バター醤油味」をメインに卵焼き、ピーマンの副菜などが詰められている。
この投稿に、ファンからは「魚メインでヘルシー」「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」「ボリュームたっぷり」「毎日手作りで尊敬する」「彩り綺麗で食欲そそられる」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」鮭を使った手作り弁当
◆青木裕子、手作り弁当公開
青木は「お弁当」と記し、手作りの弁当を公開。長細い2段の弁当箱の片方に海苔が敷き詰められたご飯、もう片方には「鮭バター醤油味」をメインに卵焼き、ピーマンの副菜などが詰められている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「魚メインでヘルシー」「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」「ボリュームたっぷり」「毎日手作りで尊敬する」「彩り綺麗で食欲そそられる」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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