テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６－０．８７での保ち合い テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６－０．８７での保ち合い

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６－０．８７での保ち合い



0.8735 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8703 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8703 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8679 100日移動平均

0.8676 一目均衡表・雲（下限）

0.8674 一目均衡表・基準線

0.8658 21日移動平均

0.8651 現値

0.8650 一目均衡表・転換線

0.8649 10日移動平均

0.8613 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8562 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、５月半ば以降は0.8600-0.8700の範囲内での保ち合いが続いている。RSI（14日）は47.9と、売買のバランスがほぼ均衡し、中立状態が示されている。テクニカルポイントは、上方に集中しており、レジスタンス帯を形成している。0.8700付近には200日線や一目均衡表の雲上限などが控えている。一方、下方向のポイントは手薄となっている。ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）が0.8613、エンベロープ1%下限（10日間）が0.8562にある。いわゆる移動平均系指標は上方を抑え、バンド系指標の下限が下方に控える布陣となっている。

外部サイト