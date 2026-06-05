タレント上沼恵美子（71）が5日放送のABC「おはようパーソナリティ古川昌希です」（金曜6・30）にゲスト出演。人生相談の極意を語った。

週刊文春で人生相談コーナーを担当していた上沼。書籍も出版されたが、「タレントって大体口実筆記。口で伝えてライターさんに書いてもらうんだけど、私はほんまに自分で頭皮に冷や汗かきながら執筆してたんです」とアピールした。

古川アナに「上沼さんならではのひと味違うアドバイス」と言われ、「言い切るところがね」と応じた。「そこなんですよ。人生相談で一番好かんのが、“みんなで話し合ってください”で締める人。それとかね、“寄り添ってくださいね”。いや、寄り添われへんから悩んどんねん！」とツッコミを入れた。

「きっとね、人生相談に来る人は白黒はっきりつけてもらいたいんですよ。そして、答えを持ってはるんです」と相談者側の心理を読んだ。「自分は白やねんけど、私に黒やで！と言われたらひっくり返って黒になる。白やで！と言われたら、良かった！と思うわけでね。どっちにしても心が揺れてるときに、こっちだよと道標を示してあげるのが人生相談やと思う」と説いた。

ここで古川アナが「今、人生相談していいですか？」。台本にない展開に「ちょ〜待って」と驚きながらも「OKです」とすぐに受け入れた。ABCテレビの朝の看板番組「おはよう朝日です」の司会を務めている同アナから、ニュースの締めのコメントではっきり意見を言い切らずにごまかしがちな自分に悩んでいることを告白された。

上沼は「それは言うたらあかんねん。上沼恵美子とは違うもん。古川さんが“トランプ、エエ加減にせえよ”とかは言われへんわけやから。それはあいまいな語彙（ごい）をたくさん持ってる人の勝ちかも分からんわ」と返した。「今の時代だし。“寄り添ってください”って言ったらいいんじゃないですか？私はいっちゃん好かんねんけど」と大笑い。局アナという立場に配慮した回答を授けた。

「古舘伊知郎さんなんかは動画ではっきり言い切ってはります。すっごい迫力ありますけど、あれはYouTubeというステージやからやと思います」と評し、「古川さんはまだお若い、39歳。トガッてていいんですよ。でもやっぱり番組の軸で回していかなあかん、収めなあかん、生放送…恐ろしい世界ですわ。そこで昭和の時代のようなことをやってるのは違う。古川さんはえらい、上手にやってはる。声はいい、男前やし、年齢もベスト。どこ言うことあるんですか！」と太鼓判を押した。

古川アナが独身だと知ると、「この人だ！と思える人が出てくるまで待ったらええし、現れんかったら結婚なんかせんでええ。それこそ昭和じゃないんだから」と持論。「自分の世界をちゃんと持っててください」と背中を押していた。