５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円９６銭前後と前日の午後５時時点に比べて７銭程度のドル高・円安となっている。



米国とイランの戦闘終結に向けた協議の具体的な進展がみられないことからドル買い需要が根強い半面、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が上値を抑え、ドル円相場は１５９円９０銭台での動きが続いた。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後にやや下押す場面もあったが、原油価格の高止まりが日本の貿易収支悪化を招くとの見方から円買い・ドル売りは続かず。日本時間今晩に５月の米雇用統計が発表されることから一方向には持ち高を傾けにくいこともあり、午後に入っても相場の方向感は出なかった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円８０銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS