ギェケレシュが危険タックル受けてヒヤリ…スウェーデン代表が相手に苦言「親善試合で見たいものではない」

ギェケレシュが危険タックル受けてヒヤリ…スウェーデン代表が相手に苦言「親善試合で見たいものではない」