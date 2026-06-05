ギェケレシュが危険タックル受けてヒヤリ…スウェーデン代表が相手に苦言「親善試合で見たいものではない」
スウェーデン代表のFWアレクサンデル・イサクが、4日の国際親善試合・ギリシャ代表戦(△2-2)でFWビクトル・ギェケレシュが危険なタックルを受けたシーンに苦言を呈した。現地紙『スポーツ・ブラデット』が伝えている。
この試合の前半19分、ギェケレシュが中盤をドリブルで進むとDFパナギオティス・レトソスに後方からスライディングタックルを受けた。スライディングの直接ダメージを受けただけでなく、あわや両脚で蟹挟みされて負傷しかねない危険なファウル。ギェケレシュが右脚を押さえて倒れ込むなか、チームメイトのイサクとMFマティアス・スバンベリはレトソスに詰め寄る姿もあった。
ギェケレシュはピッチで治療を受けたものの、幸いにも怪我には至らずプレーを続行。1点ビハインドの後半8分には直接FKを決める活躍も見せた。ただゴール後にはお決まりのマスクポーズは披露せず。スウェーデンのエースは試合後、「あんなタックルをされたらイラつくが、そういうことは起こりうることだから気にしない」と説明しながら、ゴールセレブレーションを控えたことについて「W杯まで取っておく」と不敵な笑みを浮かべた。
もっともチームメイトはレトソスのプレーを批判した。相手選手に詰め寄ったイサクは「自然な反応だ。特にW杯を控えた親善試合ではね。ビクトルが重要な選手かは関係なく、親善試合で見たいものではない」と指摘。グレアム・ポッター監督も「悪意はなかっただろう。だが、ベンチから見たら見苦しいものだった」と批判的に振り返っている。
なお、ギリシャのイバン・ヨバノビッチ監督は「スウェーデンがW杯に出ることを我々は理解している。当然だが怪我人は出したくない」と述べ、「悪意があったわけではない」とコメントしている。
この試合の前半19分、ギェケレシュが中盤をドリブルで進むとDFパナギオティス・レトソスに後方からスライディングタックルを受けた。スライディングの直接ダメージを受けただけでなく、あわや両脚で蟹挟みされて負傷しかねない危険なファウル。ギェケレシュが右脚を押さえて倒れ込むなか、チームメイトのイサクとMFマティアス・スバンベリはレトソスに詰め寄る姿もあった。
もっともチームメイトはレトソスのプレーを批判した。相手選手に詰め寄ったイサクは「自然な反応だ。特にW杯を控えた親善試合ではね。ビクトルが重要な選手かは関係なく、親善試合で見たいものではない」と指摘。グレアム・ポッター監督も「悪意はなかっただろう。だが、ベンチから見たら見苦しいものだった」と批判的に振り返っている。
なお、ギリシャのイバン・ヨバノビッチ監督は「スウェーデンがW杯に出ることを我々は理解している。当然だが怪我人は出したくない」と述べ、「悪意があったわけではない」とコメントしている。