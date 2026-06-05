カナモト <9678> [東証Ｐ] が6月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比25.7％増の107億円に伸び、通期計画の207億円に対する進捗率は51.8％となり、5年平均の48.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の99.8億円に伸びる計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の100円→110円(前期は95円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比43.5％増の47.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.9％→9.0％に改善した。



株探ニュース