5日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1026、値下がり銘柄数374と、値上がりが優勢だった。



個別ではＦＤＫ<6955>がストップ高。ＡＩメカテック<6227>は一時ストップ高と値を飛ばした。デュアルタップ<3469>、ニッポン高度紙工業<3891>、イーソル<4420>、北興化学工業<4992>、オハラ<5218>など18銘柄は年初来高値を更新。ＴＢグループ<6775>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、菊池製作所<3444>、インスペック<6656>、日本ギア工業<6356>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、オーテック<1736>、森組<1853>、日和産業<2055>、北浜キャピタルパートナーズ<2134>など68銘柄が年初来安値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、クオンタムソリューションズ<2338>、さいか屋<8254>、ヒラノテクシード<6245>、ニッカトー<5367>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース