ETF売買代金ランキング＝5日大引け
5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 249940 8.0 72640
２. <1357> 日経Ｄインバ 28256 1.9 2927
３. <1321> 野村日経平均 26232 15.1 69700
４. <1360> 日経ベア２ 22087 13.1 71.8
５. <200A> 野村日半導 19277 -20.0 5170
６. <2644> ＧＸ半導日株 17219 -25.5 4314
７. <1458> 楽天Ｗブル 15864 -1.6 86650
８. <1579> 日経ブル２ 12550 6.7 784.9
９. <1306> 野村東証指数 9040 -21.7 418.6
10. <1540> 純金信託 8056 -10.9 21320
11. <1615> 野村東証銀行 7086 177.4 692.7
12. <1329> ｉＳ日経 4756 29.6 6943
13. <2243> ＧＸ半導体 4133 -9.2 5063
14. <1320> ｉＦ日経年１ 3674 7.2 69500
15. <1330> 上場日経平均 3170 27.3 69860
16. <1568> ＴＰＸブル 3026 -12.2 943.6
17. <1489> 日経高配５０ 2746 37.2 3240
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 2595 61.7 409.5
19. <1542> 純銀信託 2502 -7.6 34090
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2170 1.9 1881.0
21. <1358> 上場日経２倍 2158 -20.5 138550
22. <2033> コスピブル 1999 22.6 127500
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1885 17.1 4476
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1806 229.0 1045
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1551 40.0 79290
26. <1346> ＭＸ２２５ 1486 15.7 69400
27. <1459> 楽天Ｗベア 1429 -15.6 119
28. <1308> 上場東証指数 1349 39.6 4135
29. <563A> ＧＸＮデカバ 1229 30.5 1115
30. <1671> ＷＴＩ原油 1220 -17.1 5472
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1217 -14.4 2617
32. <282A> ＧＸ半導１０ 1154 43.9 2731
33. <2559> ＭＸ全世界株 952 -51.9 3065
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 947 -73.5 4230
35. <1545> 野村ナスＨ無 902 -35.8 243.3
36. <2631> ＭＸナスダク 901 41.9 34550
37. <1655> ｉＳ米国株 895 -44.3 870.8
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 821 0.1 322.1
39. <2036> 金先物Ｗブル 699 -22.6 173600
40. <2840> ｉＦＥナ百無 672 93.1 2778
41. <1356> ＴＰＸベア２ 659 -50.5 116.8
42. <213A> 上場半導体株 640 -9.2 477.1
43. <1476> ｉＳＪリート 621 119.4 1805
44. <1398> ＳＭＤリート 611 130.6 1785.0
45. <2244> ＧＸＵテック 592 10.0 3595
46. <314A> ｉＳゴールド 544 -52.5 336.4
47. <2569> 上場ＮＱヘ有 479 374.3 4425
48. <1326> ＳＰＤＲ 460 -4.6 65180
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 446 91.4 481.7
50. <1597> ＭＸＪリート 441 -74.8 1798
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 249940 8.0 72640
２. <1357> 日経Ｄインバ 28256 1.9 2927
３. <1321> 野村日経平均 26232 15.1 69700
４. <1360> 日経ベア２ 22087 13.1 71.8
５. <200A> 野村日半導 19277 -20.0 5170
６. <2644> ＧＸ半導日株 17219 -25.5 4314
７. <1458> 楽天Ｗブル 15864 -1.6 86650
８. <1579> 日経ブル２ 12550 6.7 784.9
９. <1306> 野村東証指数 9040 -21.7 418.6
10. <1540> 純金信託 8056 -10.9 21320
11. <1615> 野村東証銀行 7086 177.4 692.7
12. <1329> ｉＳ日経 4756 29.6 6943
13. <2243> ＧＸ半導体 4133 -9.2 5063
14. <1320> ｉＦ日経年１ 3674 7.2 69500
15. <1330> 上場日経平均 3170 27.3 69860
16. <1568> ＴＰＸブル 3026 -12.2 943.6
17. <1489> 日経高配５０ 2746 37.2 3240
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 2595 61.7 409.5
19. <1542> 純銀信託 2502 -7.6 34090
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2170 1.9 1881.0
21. <1358> 上場日経２倍 2158 -20.5 138550
22. <2033> コスピブル 1999 22.6 127500
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1885 17.1 4476
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1806 229.0 1045
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1551 40.0 79290
26. <1346> ＭＸ２２５ 1486 15.7 69400
27. <1459> 楽天Ｗベア 1429 -15.6 119
28. <1308> 上場東証指数 1349 39.6 4135
29. <563A> ＧＸＮデカバ 1229 30.5 1115
30. <1671> ＷＴＩ原油 1220 -17.1 5472
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1217 -14.4 2617
32. <282A> ＧＸ半導１０ 1154 43.9 2731
33. <2559> ＭＸ全世界株 952 -51.9 3065
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 947 -73.5 4230
35. <1545> 野村ナスＨ無 902 -35.8 243.3
36. <2631> ＭＸナスダク 901 41.9 34550
37. <1655> ｉＳ米国株 895 -44.3 870.8
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 821 0.1 322.1
39. <2036> 金先物Ｗブル 699 -22.6 173600
40. <2840> ｉＦＥナ百無 672 93.1 2778
41. <1356> ＴＰＸベア２ 659 -50.5 116.8
42. <213A> 上場半導体株 640 -9.2 477.1
43. <1476> ｉＳＪリート 621 119.4 1805
44. <1398> ＳＭＤリート 611 130.6 1785.0
45. <2244> ＧＸＵテック 592 10.0 3595
46. <314A> ｉＳゴールド 544 -52.5 336.4
47. <2569> 上場ＮＱヘ有 479 374.3 4425
48. <1326> ＳＰＤＲ 460 -4.6 65180
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 446 91.4 481.7
50. <1597> ＭＸＪリート 441 -74.8 1798
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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