　5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　249940　　　 8.0　　　 72640
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 28256　　　 1.9　　　　2927
３. <1321> 野村日経平均　　 26232　　　15.1　　　 69700
４. <1360> 日経ベア２　　　 22087　　　13.1　　　　71.8
５. <200A> 野村日半導　　　 19277　　 -20.0　　　　5170
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 17219　　 -25.5　　　　4314
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15864　　　-1.6　　　 86650
８. <1579> 日経ブル２　　　 12550　　　 6.7　　　 784.9
９. <1306> 野村東証指数　　　9040　　 -21.7　　　 418.6
10. <1540> 純金信託　　　　　8056　　 -10.9　　　 21320
11. <1615> 野村東証銀行　　　7086　　 177.4　　　 692.7
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4756　　　29.6　　　　6943
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　4133　　　-9.2　　　　5063
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　3674　　　 7.2　　　 69500
15. <1330> 上場日経平均　　　3170　　　27.3　　　 69860
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　3026　　 -12.2　　　 943.6
17. <1489> 日経高配５０　　　2746　　　37.2　　　　3240
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2595　　　61.7　　　 409.5
19. <1542> 純銀信託　　　　　2502　　　-7.6　　　 34090
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2170　　　 1.9　　　1881.0
21. <1358> 上場日経２倍　　　2158　　 -20.5　　　138550
22. <2033> コスピブル　　　　1999　　　22.6　　　127500
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1885　　　17.1　　　　4476
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1806　　 229.0　　　　1045
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1551　　　40.0　　　 79290
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1486　　　15.7　　　 69400
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1429　　 -15.6　　　　 119
28. <1308> 上場東証指数　　　1349　　　39.6　　　　4135
29. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1229　　　30.5　　　　1115
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1220　　 -17.1　　　　5472
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1217　　 -14.4　　　　2617
32. <282A> ＧＸ半導１０　　　1154　　　43.9　　　　2731
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　 952　　 -51.9　　　　3065
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 947　　 -73.5　　　　4230
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 902　　 -35.8　　　 243.3
36. <2631> ＭＸナスダク　　　 901　　　41.9　　　 34550
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 895　　 -44.3　　　 870.8
38. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 821　　　 0.1　　　 322.1
39. <2036> 金先物Ｗブル　　　 699　　 -22.6　　　173600
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 672　　　93.1　　　　2778
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 659　　 -50.5　　　 116.8
42. <213A> 上場半導体株　　　 640　　　-9.2　　　 477.1
43. <1476> ｉＳＪリート　　　 621　　 119.4　　　　1805
44. <1398> ＳＭＤリート　　　 611　　 130.6　　　1785.0
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 592　　　10.0　　　　3595
46. <314A> ｉＳゴールド　　　 544　　 -52.5　　　 336.4
47. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 479　　 374.3　　　　4425
48. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 460　　　-4.6　　　 65180
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 446　　　91.4　　　 481.7
50. <1597> ＭＸＪリート　　　 441　　 -74.8　　　　1798
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース