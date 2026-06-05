　5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.9％増の4926億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.9％増の3750億円だった。

　個別ではＳｉｍｐｌｅ－Ｘ　ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ＮＥＸＴ　銀行 <1631> 、ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ　超短期円建て債券　ＥＴＦ <502A> など24銘柄が新高値。Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ　Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ＳＭＤＡＭ　東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、グローバルＸ　シルバー　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> など28銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が6.22％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.27％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.24％高、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> が3.13％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.12％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は12.01％安、ＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.95％安、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> は4.08％安、グローバルＸ　半導体関連－日本株式 <2644> は3.90％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.79％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が882円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2499億4000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2753億6000万円を下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が282億5600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が262億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が220億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が158億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が125億5000万円の売買代金となった。

株探ニュース