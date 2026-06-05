5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.9％増の4926億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.9％増の3750億円だった。



個別ではＳｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> など24銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> など28銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が6.22％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.27％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.24％高、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> が3.13％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は12.01％安、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.95％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は4.08％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.90％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.79％安と大幅に下落した。



日経平均株価が882円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2499億4000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2753億6000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が282億5600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が262億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が220億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が158億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が125億5000万円の売買代金となった。



株探ニュース