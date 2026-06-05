NPB(日本野球機構)は5日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第10回中間発表を行いました。

捕手部門で2位のヤクルトの古賀優大選手がトップの阪神・坂本誠志郎選手に前回約6000票差から約2,500票差に迫りました。

また、遊撃手部門でも2位の中日・村松開人選手がトップのヤクルト・長岡秀樹選手に約3,400票差としています。

一塁手部門トップの阪神・大山悠輔選手がセ・リーグ3人目の20万票突破となっています。

▽セ・リーグ ファン投票 第10回中間発表(各部門上位3選手、外野手は5選手)

【先発投手】

1位 郄橋遥人(阪神)99,429票

2位 山野太一(ヤクルト)91,496票

3位 才木浩人(阪神)47,985票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)168,885票

2位 星知弥(ヤクルト)87,246票

3位 レイノルズ(DeNA)33,775票

【抑え投手】

1位 キハダ(ヤクルト)193,610票

2位 岩崎優(阪神)84,722票

3位 マルティネス(巨人)67,152票

【捕手】

1位 坂本誠志郎(阪神)102,914票

2位 古賀優大(ヤクルト)100,385票

3位 坂倉将吾(広島)82,733票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)214,564票

2位 オスナ(ヤクルト)82,142票

3位 筒香嘉智(DeNA)75,160票

【二塁手】

1位 中野拓夢(阪神)174,366票

2位 牧秀悟(DeNA)96,164票

3位 田中幹也(中日)65,687票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)255,879票

2位 武岡龍世(ヤクルト)86,704票

3位 坂本勇人(巨人)53,577票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)140,647票

2位 村松開人(中日)137,226票

3位 木浪聖也(阪神)88,925票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)278,347票2位 細川成也(中日)140,020票3位 度会隆輝(DeNA)129,953票4位 増田珠(ヤクルト)121,136票5位 サンタナ(ヤクルト)105,878票