山崎賢人主演の映画「キングダム 魂の決戦」（７月１７日公開）のワールドプレミアが２日に東京都内で行われ、豪華キャストが集まった中で、佐久間由衣（３１）の圧倒的な姿が話題になっている。

身長１７０ｃｍ、夫は綾野剛。黒髪と金髪をコントラストさせたショート髪、白シャツに細身の黒のロングスカート＆ヒール姿でレッドカーペットに登場した。

透明感の美しいビジュと、腰の高さが際立っていた。

映画では趙国宰相李牧（小栗旬）側近の女性剣士を演じている。

ネットでも話題となり「お美しいっっ」「出てることを把握しておらずめちゃびっくりした」「やっと、生で佐久間由衣ちゃんを拝めて、嬉しい気持ちでいっぱい」「足長すぎて」「衣装、髪型、スタイル、タイプだなぁ」「こんなに綺麗な方だったかしら おまけに、スタイルおばけだっっ」「金髪ショートとビジュにやられてる」「三吉彩花さんと佐久間由衣さんが一緒に登場したの画面が美の暴力すぎて好き」「めっちゃかっけえ、背高い」と反応する投稿が集まった。

２０２４年に第１子誕生を公表している。