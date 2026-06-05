その“まとめ髪”がおば見えの原因かも。40代・50代が見直したい“後頭部シルエット”
気温や湿度が上がる初夏は、まとめ髪の出番が増える季節。ひとつ結びやお団子ヘアは手軽な一方で、「なんだか生活感が出る」「以前よりアカ抜けない」と感じることもあるのではないでしょうか？
実は大人世代のまとめ髪は、結ぶ位置や後れ毛の量よりも“後頭部のシルエット”が印象を左右します。2026年初夏は作り込みすぎない自然なヘアスタイルがトレンド。だからこそ、横から見たときの丸みや奥行きが重要になっています。
後頭部がぺたんこだと疲れて見えることも
髪を後ろへ強く引っ張って結ぶと、後頭部の丸みが失われ、頭の形が平坦に見えやすくなります。
特に大人世代は、何気ないひとつ結びでも後頭部の奥行きがなくなり、全体がのっぺりした印象になることも。首元とのつながりも直線的になりやすく、疲れて見える原因にもなるでしょう。今っぽいまとめ髪に必要なのは、大きなボリュームではなく自然な立体感。まずは横から見たシルエットを意識してみましょう。
結ぶ位置より“後頭部の奥行き”が重要
まとめ髪というと、高めに結ぶか低めに結ぶかに目が向きがち。しかし今季は、結ぶ位置よりも後頭部に自然な奥行きがあるかどうかがポイント。トップから後頭部にかけて丸みがあるだけで、横顔や後ろ姿の印象は大きく変わります。首元が見える季節だからこそ、このシルエットの差は想像以上に目立ちます。
今季は“自然な丸み”がアカ抜けのカギ
2026年初夏は、盛るよりも自然な空気感を重視する流れが主流です。
後頭部に少し高さを作り、顔まわりに自然な毛流れを残す程度で十分。無理にボリュームを出さなくても、首から後頭部へ続く曲線が整うだけで洗練された印象になります。
大人世代のまとめ髪は、結び方そのものよりも“後頭部の見え方”で印象が変わります。2026年初夏は、盛りすぎない自然な丸みと奥行きがポイント。鏡を見るときは正面だけでなく横からのシルエットにも目を向けてみてください。いつものまとめ髪が、ぐっとアカ抜けて見えるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のヘア理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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