「休んでも疲れが取れない…」40代以降が見直したい“休日の過ごし方”
「休日はしっかり休んだはずなのに疲れが残ったまま…」
そんな感覚はありませんか？40代以降は、仕事や家事、人間関係などによって疲労が蓄積しやすくなる一方で、休日の過ごし方によっては、疲れを翌週へ持ち越してしまうことも。最近の健康トレンドでは、“休みの日に頑張る”より、“上手に回復する”ことが重視されています。そこで今回は、40代・50代が見直したい休日の過ごし方についてチェックしてみましょう。
休日を予定で埋めすぎていない？
せっかくの休日だからと、買い物や家事、用事をまとめて済ませていませんか？もちろん充実感はありますが、予定が続くと心も体も休まらないまま週明けを迎えることがあります。
軽く体を動かす時間を作る
疲れている日は１日中家で過ごしたくなるでしょう。ただ、ほとんど動かない状態が続くと、気分転換の機会が減り、かえって疲れを引きずる人もいるものです。
最近は、激しい運動より、“軽い活動で体を整える”ことが重視されています。散歩をしたり、少し遠回りして買い物へ行ったりするだけでも、生活リズムを整えやすくなり、休日明けのだるさ予防につながるでしょう。
“回復する時間”を後回しにしていない？
40代以降は、自分のことより家族や仕事を優先しがち。その結果、本当に必要な休息時間を後回しにしてしまう人も少なくありません。
最近は、“休むことも予定のひとつ”と考える人が増えています。ゆっくりお風呂に入る、趣味を楽しむ、好きな飲み物を飲みながらくつろぐ。そんな時間は、心と体をリセットする大切な習慣です。
40代以降は、休日に“どう休むか”が重要になってきます。予定の入れ方、体の動かし方、自分のための時間の使い方を少し見直すだけでも、疲れの残り方は変わりやすくなるはず。休んでも疲れが取れない感覚が続いているなら、ぜひ“回復する休日”を過ごすことを意識してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
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