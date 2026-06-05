「俺だったら、なに悪口言ってもいいっていう風に思ってんだろうね。俺にクソリプで絡んでくる奴らと一緒だから、メンタリティが。ダメだから、普通」

こう声を荒げたのは、実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）。6月3日に更新されたYouTubeの経営エンターテイメント番組『REAL VALUE』で、人気ラーメン系YouTuber・SUSURU（33）に不満を爆発させたのだ。

「番組では、『REAL VALUE』と格闘技大会『BreakingDown』の演出・プロデュースを担当する男性が出演していました。14日に格闘技大会『BreakingDown』が福岡で開催予定されており、男性は大会に出場することを発表。その際、男性は堀江さんにも参戦を呼びかけたのです。堀江さんは対戦相手の候補として、“因縁関係”である実業家の“ひろゆき”こと西村博之さん（49）や料理研究家のリュウジさん（40）の名前を列挙。その流れで、SUSURUさんにも怒りの矛先が向いたようです」（WEBメディア記者）

動画では、自身のレストラン「WAGYU MAFIA」を共に立ち上げた有名シェフ・浜田寿人氏がSUSURUに親切にしていたエピソードを披露した堀江氏。その上でSUSURUに対して、「仲良くしてたのに、WAGYU MAFIAのラーメンが“まずい”とかわざわざ言うわけ」と言い放っていた。

しかしSUSURUは、同日中に《好き勝手に言われてますがまずいって言ったこと一度もないです！ 大変すすれました》とXで全否定。翌4日に公開したショート動画でも、「マジで俺、動画で『まずい』なんて言ったこと、1回もないですから」と強調していた。

しかし堀江氏は、Xで《うちの浜田に仁義切っ方がいいと思うよ。ヘラヘラせずに》《ススルお前は適当にめっちゃ俺にとっては嫌なやつ》（ともに原文ママ）と猛反発。その後も、SUSURUに対する不満を連投していた。

突如として勃発したバトルだが、堀江氏から名指しされた別の人物も声を上げていて――。

《堀江さんって、ベタ足の立ちまわりしか出来ないのに、なんで勝てる気で居るんだろう。。。？》

4日にXで、こう疑問を呈したのはひろゆき氏。堀江氏が「BreakingDown」参戦に意欲を示し、対戦相手にひろゆき氏の名前を挙げたことを取り上げた記事に反応したのだ。

続く投稿では先述したSUSURUの投稿をリポストし、《堀江さんって、思い込みを事実だと触れ回る癖はやめた方がいいと思うんだよね。「ひろゆきは仕事のLINEグループに彼女を入れた」とかデマ流してたし、、》とチクリ。

さらに、ひろゆき氏の妻・西村ゆか氏（48）も、夫の投稿にこう反応している。

《堂々とデマを吹聴するホリエモンの一例。私は例え家族でも、他人の仕事のLINEになんて絶対割り込まないよ。後、デマ流す時まで聞き役立てんの、クソダサだからやめときな》

ゆか氏は投稿で、’22年4月に堀江氏のYouTubeチャンネルで公開された幻冬舎編集者の箕輪厚介氏（40）と「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告（58）による対談動画を一部切り取ったワンシーンも添付。

その動画では、堀江氏が視聴者から寄せられた「ひろゆきさんとは仲直りしないんですか？」との質問に、「俺とひろゆきの対談あったじゃん」「あれのLINEグループに入ってくるわけよ」「餃子屋の件でディスるわけ、あのクソ嫁が！」とゆか氏を罵っていた。

前出のWEBメディア記者は言う。

「堀江さんとひろゆきさんは、’09年9月に共著を出版するなどかつては“仲良し”でした。堀江さんが’11年6月にライブドア事件による証券取引法違反容疑で有罪が確定し、ひろゆきさんが出頭に同行したことも話題に。しかし’20年9月に“餃子事件”が勃発して以来、2人の間には亀裂が入ったままのようです。

当時、堀江さんが広島県尾道市で餃子店を訪れた際、同行者がマスクを着用していなかったことから店側とトラブルに。入店を断られた堀江さんは、SNSで店を特定できる形で不満をぶちまけました。その影響で誹謗中傷を受けた店側は、一時閉店を余儀なくされたといいます。そんなときに、ひろゆきさんがクラウドファンディングを提案するなど店側の味方についたのです。

堀江さんは’21年3月に、Xでひろゆきさんに“もう無理”と絶縁を宣言。それ以降、ゆかさんに対しても批判的な発言をたびたび繰り返しています」

とはいえ、ひろゆき氏とは離れ難いようだ。4日に投稿したXで、《ひろゆきは非モテだから別れられない笑おもろ》と冗談めかしてつづっていた堀江氏。続く投稿では《ひろゆきはまあブレイキングダウンに出てきたら許してやる》としつつも、《ひろゆきの嫁とかマジでキモすぎて無理。一生会いたくないし存在を認めたくないくらいだるい》と呟いていた。

ゆか氏とは溝が埋まらなくとも、ひろゆき氏とは関係改善が望めるだろうか。