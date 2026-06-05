

和牛独特の甘み 月城苑の焼き肉

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川からは、スタミナをつけるのにはもってこいの「焼き肉」を紹介します。

JR高松駅から歩いて3分。「焼肉 月城苑」です。

（焼肉 月城苑／石本康隆さん）

「お店は今年で65年目になります。高松で一番古い焼き肉店と言われています。すべて和牛を使用していますので、味には自信があります」

月城苑では、大人気のハラミももちろん和牛。この価格で食べられるのはコスパ高過ぎます。

（石本康隆さん）

「讃岐のオリーブ牛を使用しております。和牛独特の甘み、食べたお客さんが『肉が甘い』って言うんですけどね。手に入らなくなってきているので貴重だと思います」

続いては、厚切りのタン。見てください、ほどよいサシが入ったこの輝き！

（石本康隆さん）

「基本的にはタン元を使用しております。当店のお肉は、ほとんど厚切り。厚切りだけどやわらかい。売りなので」

ところで、こちらの石本さん、どこかで見覚えがある方もいるのではないでしょうか？

（石本康隆さん）

「東京でボクシングをやっていて、8年前に引退して、そのあとはトレーナーをしていました」

そうなんです。地元・高松市出身の石本さんは、世界チャンピオンにまで上り詰めた元ボクサー。引退後、トレーナーをしていましたが、家業の月城苑を継ぐためにこの春、戻ってきたそうです。

では、当時から高松市の観光大使も務める石本さんにおすすめの、骨付き上カルビを食リポしてもらいましょう。

（石本康隆さん）

「骨付きカルビの長さがこれぐらい。これをそのまま網にのせます。

で、表裏焼いてハサミでカットすると。特に骨の周りがおいしいので、骨の周りをぜひ食べてほしい」

焼けたら、特製のみそだれにつけて…

「うまい！ いま暑くなってきてるじゃないですか。肉食べてスタミナつけないと。ボクシングの試合もそうですけど、心を込めて試合をしないとお客さんには伝わらないので、飲食でもそこはいっしょなのかなと思って、誠心誠意サービスできるように、毎日努めています」

コスパ抜群の和牛焼き肉で、夏を乗り切るスタミナをつけましょう！

（2026年6月5日放送「News Park KSB」より）