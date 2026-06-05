全て和牛の老舗の焼き肉 元チャンピオンのおすすめは牛骨付上カルビ 香川【ほっとマルシェ】
和牛独特の甘み 月城苑の焼き肉
岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川からは、スタミナをつけるのにはもってこいの「焼き肉」を紹介します。
JR高松駅から歩いて3分。「焼肉 月城苑」です。
（焼肉 月城苑／石本康隆さん）
「お店は今年で65年目になります。高松で一番古い焼き肉店と言われています。すべて和牛を使用していますので、味には自信があります」
月城苑では、大人気のハラミももちろん和牛。この価格で食べられるのはコスパ高過ぎます。
（石本康隆さん）
「讃岐のオリーブ牛を使用しております。和牛独特の甘み、食べたお客さんが『肉が甘い』って言うんですけどね。手に入らなくなってきているので貴重だと思います」
続いては、厚切りのタン。見てください、ほどよいサシが入ったこの輝き！
（石本康隆さん）
「基本的にはタン元を使用しております。当店のお肉は、ほとんど厚切り。厚切りだけどやわらかい。売りなので」
ところで、こちらの石本さん、どこかで見覚えがある方もいるのではないでしょうか？
（石本康隆さん）
「東京でボクシングをやっていて、8年前に引退して、そのあとはトレーナーをしていました」
そうなんです。地元・高松市出身の石本さんは、世界チャンピオンにまで上り詰めた元ボクサー。引退後、トレーナーをしていましたが、家業の月城苑を継ぐためにこの春、戻ってきたそうです。
では、当時から高松市の観光大使も務める石本さんにおすすめの、骨付き上カルビを食リポしてもらいましょう。
（石本康隆さん）
「骨付きカルビの長さがこれぐらい。これをそのまま網にのせます。
で、表裏焼いてハサミでカットすると。特に骨の周りがおいしいので、骨の周りをぜひ食べてほしい」
焼けたら、特製のみそだれにつけて…
「うまい！ いま暑くなってきてるじゃないですか。肉食べてスタミナつけないと。ボクシングの試合もそうですけど、心を込めて試合をしないとお客さんには伝わらないので、飲食でもそこはいっしょなのかなと思って、誠心誠意サービスできるように、毎日努めています」
コスパ抜群の和牛焼き肉で、夏を乗り切るスタミナをつけましょう！
（2026年6月5日放送「News Park KSB」より）