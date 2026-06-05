「契約締結は間近」今季Jデビューの高卒ルーキーが欧州移籍か！ 現地メディアが報道「以前から獲得に向けて動いており…」
J１水戸ホーリーホックの18歳MF安藤晃希に欧州移籍の可能性があるようだ。
流経大柏高出身の高卒ルーキーは、４月24日のJ１百年構想リーグ第12節・FC東京戦でプロデビューを果たすと、途中出場からわずか１分後に初得点をマーク。さらに続くFC町田ゼルビア戦でもゴールを決めるなど一躍注目を集めた。
ベルギーメディア『Nieuwsblad』によれば、そんな期待の若手にベルギー１部のロイヤル・アントワープが関心を寄せているという。同メディアは次のように報じている。
「アントワープは現在、日本人ウインガーの獲得に迫っている。今年初めに流経大柏高から水戸ホーリーホックに移籍した安藤晃希だ。アントワープは以前から彼の獲得に向けて動いており、契約締結は間近と見られている」
アントワープには現在、野澤大志ブランドンと綱島悠斗が在籍。もし安藤が加入すれば、クラブ３人目の日本人選手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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流経大柏高出身の高卒ルーキーは、４月24日のJ１百年構想リーグ第12節・FC東京戦でプロデビューを果たすと、途中出場からわずか１分後に初得点をマーク。さらに続くFC町田ゼルビア戦でもゴールを決めるなど一躍注目を集めた。
ベルギーメディア『Nieuwsblad』によれば、そんな期待の若手にベルギー１部のロイヤル・アントワープが関心を寄せているという。同メディアは次のように報じている。
「アントワープは現在、日本人ウインガーの獲得に迫っている。今年初めに流経大柏高から水戸ホーリーホックに移籍した安藤晃希だ。アントワープは以前から彼の獲得に向けて動いており、契約締結は間近と見られている」
アントワープには現在、野澤大志ブランドンと綱島悠斗が在籍。もし安藤が加入すれば、クラブ３人目の日本人選手となる。
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