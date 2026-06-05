ベルギー移籍に迫っている安藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　J１水戸ホーリーホックの18歳MF安藤晃希に欧州移籍の可能性があるようだ。

　流経大柏高出身の高卒ルーキーは、４月24日のJ１百年構想リーグ第12節・FC東京戦でプロデビューを果たすと、途中出場からわずか１分後に初得点をマーク。さらに続くFC町田ゼルビア戦でもゴールを決めるなど一躍注目を集めた。

　ベルギーメディア『Nieuwsblad』によれば、そんな期待の若手にベルギー１部のロイヤル・アントワープが関心を寄せているという。同メディアは次のように報じている。
 
「アントワープは現在、日本人ウインガーの獲得に迫っている。今年初めに流経大柏高から水戸ホーリーホックに移籍した安藤晃希だ。アントワープは以前から彼の獲得に向けて動いており、契約締結は間近と見られている」

　アントワープには現在、野澤大志ブランドンと綱島悠斗が在籍。もし安藤が加入すれば、クラブ３人目の日本人選手となる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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