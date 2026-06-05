「信じられない若さ」安達祐実、モデルショットに反響「ワイルドやけど可愛いね」「お人形さんみたい」
俳優の安達祐実さんは6月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしいモデルショットを公開しました。
【写真】安達祐実のモデルショットに反響
ファンからは、「Tがすごく可愛い そして、ゆみちゃん可愛すぎて」「すっごく綺麗で、かわいいかわいい」「信じられない若さ」「お人形さんみたい」「ワイルドやけど可愛いね」「夏らしい格好になりましたね〜」「髪型かわいい」「ワッフルパンツは遊び心がありますね」「とてもお似合いです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】安達祐実のモデルショットに反響
「すっごく綺麗で、かわいいかわいい」安達さんは「春夏の新作！第三弾！」とつづり、自身の写真を4枚載せています。安達さんが手掛けるアパレルブランド「虜（Torico）」の洋服を着用したモデルショットです。1、2枚目は鮮やかな紫のTシャツと裾がフリルになったライトグレーのパンツとのコーディネート。前髪を下ろしたくせ毛風パーマヘアのラフなスタイルがとてもかわいらしいです。
シャツ＆スウェットスカート姿も5月28日には「春夏の新作！第二弾！」と、同ブランドのシャツとスウェットスカート着用のモデルショットを公開していた安達さん。コメントでは、「歳、とらないんすかっ!?」「かんわいー！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)