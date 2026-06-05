梅雨に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキング！ 2位「東京湾アクアライン 海ほたる」を抑えた1位は？
どん合理的な天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「定番のスポットなので、雨が降ってても十分楽しめるから」（20代女性／埼玉県）、「海ほたるは、梅雨でも向かいやすい場所でもあり、お買い物もできて、美味しいものも食べられるので楽しめそう」（40代女性／神奈川県）、「景色を見てランチを食べて帰ってくるだけでもプチ旅行感があって楽しいと思う」（30代女性／岩手県）といったコメントがありました。
回答者からは「子供を連れて行ってみたいと思いました。梅雨でも問題なく楽しめると思います」（30代女性／静岡県）、「屋内エリアで海の生き物たちのショーや展示を楽しみたい」（60代女性／滋賀県）、「水族館なので梅雨の雨の日でも天候を気にせず、屋内で大迫力のシャチやイルカのパフォーマンスを快適に楽しめる」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東京湾アクアライン 海ほたる／36票2位にランクインしたのは、東京湾の海上に浮かぶパーキングエリア「海ほたる」です。天候が崩れがちな梅雨の時期でも、快適な車内からのドライブを楽しみながらアクセスできます。施設内には充実したお土産売り場や飲食店がそろっており、雨に煙る幻想的な東京湾の景色を室内から眺めながら過ごせる人気スポットです。
回答者からは「定番のスポットなので、雨が降ってても十分楽しめるから」（20代女性／埼玉県）、「海ほたるは、梅雨でも向かいやすい場所でもあり、お買い物もできて、美味しいものも食べられるので楽しめそう」（40代女性／神奈川県）、「景色を見てランチを食べて帰ってくるだけでもプチ旅行感があって楽しいと思う」（30代女性／岩手県）といったコメントがありました。
1位：鴨川シーワールド／58票堂々の1位に輝いたのは、房総半島に位置する大規模水族館「鴨川シーワールド」でした。大迫力のシャチやイルカのパフォーマンスをはじめ、天候に左右されずに海の生き物たちを観察できる屋内展示施設が非常に充実しています。雨の日でも濡れる心配が少なく、爽快でダイナミックな海の感動を体験できる点が支持されました。
回答者からは「子供を連れて行ってみたいと思いました。梅雨でも問題なく楽しめると思います」（30代女性／静岡県）、「屋内エリアで海の生き物たちのショーや展示を楽しみたい」（60代女性／滋賀県）、「水族館なので梅雨の雨の日でも天候を気にせず、屋内で大迫力のシャチやイルカのパフォーマンスを快適に楽しめる」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)