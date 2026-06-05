池谷直樹、スポーツ番組で得た賞金総額明かす 総合優勝は「7回」
元体操選手でタレントの池谷直樹（52）が、2日放送のテレビ東京『ありえへん∞世界』にVTRで登場。スポーツ番組で得た賞金総額を明かした。
【写真】すごい賞金総額をもらっていた！テレ東ドラマに出演した時の池谷直樹
番組ではTBS系『スポーツマンNO.1決定戦』の「モンスターボックス（跳び箱）」で名をはせた池谷氏の現在について取材。現在はたこ焼き店「池谷直樹の跳びたこ焼き」を経営していた。
池谷はたこ焼きの本場・大阪の人気店で修行したのちに暖簾分けという形で開店。週末はキッチンカーも出店し、“息子より年下”という学生バイトの指示も快く受け入れて仕事に当たっている。
池谷は『スポーツマンNO.1決定戦』などの賞金について話し「種目別の優勝が1種目20万円とかで、総合優勝したら200万円。3種目くらい優勝しないとNo.1にはなれないから、一番最初に出た時260万円くらいもらった」と話した。
さらに「プロの大会は総合優勝では500万円、種目別の優勝が30万円だから、その時は590万円とエルグランドをもらった」と振り返った。
総合優勝は「7回」しているといい、「賞金は10年くらいで約3000万円」と話した。
【写真】すごい賞金総額をもらっていた！テレ東ドラマに出演した時の池谷直樹
番組ではTBS系『スポーツマンNO.1決定戦』の「モンスターボックス（跳び箱）」で名をはせた池谷氏の現在について取材。現在はたこ焼き店「池谷直樹の跳びたこ焼き」を経営していた。
池谷はたこ焼きの本場・大阪の人気店で修行したのちに暖簾分けという形で開店。週末はキッチンカーも出店し、“息子より年下”という学生バイトの指示も快く受け入れて仕事に当たっている。
さらに「プロの大会は総合優勝では500万円、種目別の優勝が30万円だから、その時は590万円とエルグランドをもらった」と振り返った。
総合優勝は「7回」しているといい、「賞金は10年くらいで約3000万円」と話した。