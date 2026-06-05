総合格闘家の堀口恭司選手が日本時間5日、自身のインスタグラムを更新。UFCフライ級元王者のアレッシャンドレ・パントージャ選手との肩組みツーショットを公開しました。

堀口選手は、2013年にUFCデビューをすると4連勝と活躍。5戦目で当時王者だったデメトリアス・ジョンソン選手とのタイトルマッチを実施し、5ラウンド、サブミッションによる一本負けであと一歩のところで王者には届きませんでした。

そこから巻き返し3連勝しましたが、そのまま王者となることができずに離脱していました。その後は同じくアメリカの総合格闘技団体「Bellator(ベラトール)」や日本のRIZINなどで活躍。そして36歳となった2025年11月には9年ぶりにUFCに復帰し、当時フライ級11位のタギル・ウランベコフ選手に3ラウンド2分18秒でサブミッションによる一本勝ちを収めました。さらに2026年2月にはアミル・アルバジに判定勝ちを収め2連勝とすると、最新のランキングでは5位に浮上しています。

一方、元王者のパントージャ選手は、朝倉海選手の挑戦を返り討ちにするなど4度の防衛を果たした強豪。先日、平良達郎選手に勝利した現王者ジョシュア・ヴァン選手とも2025年12月に防衛戦を行いましたが、試合開始早々にパントージャ選手がケガで試合続行不可能となり王座陥落となっていました。現在は同級1位に位置しています。

この2人はどちらもフライ級の強豪選手。しかもアメリカントップチームの同門です。堀口選手はパントージャ選手が王者だった頃からタイトル挑戦を口にしていましたが、今回の投稿でも「チームメートか敵か、ははは」と苦笑いの絵文字を添えつつ、肩組みツーショットを投稿。練習場とみられるマットの上で座り込んだ状態の2人は体を寄せて、満面の笑みをたたえています。

堀口選手は依然としてタイトルマッチへの挑戦を目指していますが、次戦は日本時間6月21日に同級2位の強豪マネル・ケイプ選手との対戦が決定しています。