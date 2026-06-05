お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が5日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。現在公開中の主演映画「箱の中の羊」の是枝裕和監督について話す場面があった。

パーソナリティーの今田に「是枝さんが、セリフを直前で紙渡すってほんまなの？」と聞かれた大悟は「信じられない話ですけど、一番最初に会った時に“大悟さん、セリフは覚えますか？”って言われたんです。ワシが“覚えなくていい方法ありますか？”って聞いた」と明かし、今田を爆笑させた。

しかし是枝監督は「ありますよ」と応じたといい「“僕がスタートの前に耳元で言います。それをそのまま言ってください”って言われて」。大悟は「できればそっちで」とセリフを覚えない方針だったことを明かした。

しかしきちんと台本を覚えて撮影に臨んだ大悟。「結局、その耳打ちの手法は使わなかったんですけど。それは…是枝監督が8歳までの子に使う手らしくて」とぶっちゃけると今田は大笑い。

「さすがに…。この子と一緒って。で、この子も覚えてきてたし」と共演の子役に対する46歳の意地が発動したことを明かし、今田を笑わせた。